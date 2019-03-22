Rus Gelin Aleyna Doğan, Türkücü Kayınpederi Latif Doğan'ı FETÖ'ye Bağış Yapmakla Suçladı

Rus gelin Aleyna Doğan, kendisini darp eden eşi Seydi Vakkas'tan şikayetçi oldu. Aleyna, kayınpederi olan türkücü Latif Doğan'ı da, "Konser gelirlerini FETÖ'ye bağışlardı" diye karakola ihbar etti.

Yürütülen soruşturmada, Doğan'ın örgüt üyeliği tespit edilemedi.

EŞİM ŞİDDET UYGULUYOR DİYEREK ŞİKAYETÇİ OLDU

Sabah gazetesinden Dilek Yaman'ın haberine göre, türkücü Latif Doğan'ın oğlu Seydi Vakkas Doğan, 2013'te Rus vatandaşı Aleyna ile evlendi. Aleyna, bir süre sonra "Eşim bana şiddet uyguluyor" diye şikayetçi oldu. Oğul Doğan, yaralama suçundan yargılanmaya başlarken; gelin bu kez de polis merkezine giderek kayınpederini ihbar etti.

LATİF DOĞAN GELİRİNİ FETÖ'YE Mİ BAĞIŞLADI?

Rus gelin, "Kayınpederim 15 Temmuz'da darbe yanlısı mesaj yayınladı. Konser gelirlerini de FETÖ'ye bağışlıyordu" dedi. Savcılık hemen soruşturma başlattı. Ancak ünlü türkücünün Bylock kaydının, örgütle iltisakının ve irtibatının bulunmadığı tespit edilince dosya takipsizlikle sonuçlandı.