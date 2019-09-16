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Türkücü Mahmut Tuncer'in halay hakkında söylediği cümlesi Mantık kitabına girdi

Ünlü türkücü Mahmut Tuncer'in söylediği "Mantık sizi A noktasından B noktasına götürür. Halay ise her yere" sözü Mantık kitabına basıldı. Eğitim görevlisi Bahadır Erdem ise bu duruma sitem etti.

16.09.2019 15:18

Eğlenceli kimliğiyle tanınan türkücü Mahmut Tuncer, özlü sözüyle Mantık kitabına girdi. İstanbul Üniversitesi Öğretim Görevlisi Hukukçu Prof. Dr. Bahadır Erdem ise Tuncer'in sözünün ders kitaplarına girmesini eleştirdi.

MAHMUT TUNCER'İN SÖZÜ DERS KİTAPLARINA GİRDİ

Mahmut Tuncer'in tam sayfa fotoğrafı olduğu kitapta, "Mantık sizi A noktasından B noktasına götürür. Halay ise her yere" notu yer aldı.

Bahadır Ertem

"EĞİTİM KİTABINDA BÖYLE SAÇMA ŞEY OLMAZ"

Tuncer'in ders kitaplarında yer almasına sitem eden Bahadır Ertem ise Twitter hesabından attığı tweette "Çocukların eğitim kitabında böyle saçma sapan şey olmaz… Gerçek değildir, Zaytung'tur dedim ama maalesef gerçekmiş…" dedi.

Ertem'in bahsettiği Zaytung ise mizahi bir haber sitesidir.

YAYINEVİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Günay Yayınları tepki çeken kitapla alakalı Cumhuriyet'e açıklama yaparak kitabın Milli Eğitim Bakanlığı'na ait olmadığını belirterek "Esprili olduğu için böyle bir görsel kullandık. Baskısı kaldırıldı. Yeni baskıda kullanmadık" dedi.

Türkücü Mahmut Tuncer'in halay hakkında söylediği cümlesi Mantık kitabına girdi

İstanbul Üniversitesi, Mahmut Tuncer, Magazin

YORUMLAR(20)
MARDİNLİ GALİP:tabii ders kitaplarına her zaman freud''un her erkek çocuk annesine aşıktır, onunla yatmak ister bu yüzden babasını kıskanır gibi iğrenç psikolojik yalanlarını basalım hep. . moderniz ya. mahmut tuncer bozar bizi!!!
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DELİ AMA DAHİ:mantıklı aslında mantık sizi A dan b ye götürür halay heryere debelen dur oyna oyna
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ZAVALLI:bu geri zekadan yakında yani yeni kabinede milli eytim bakanını olursa şaşırmayın
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BU ZULMUDA GÖRDÜK NE ANLATIYINIZ:ay em sori ne sori /güzelim siye noli/ düri düri düttüri mıllet malı götüri. . . sözlerinin üstüne tanıyanın aklından şüphe ederim
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OKAN:eğitim bakanı gitmezse işler düzelmez Ziya Selçuk gitmeli
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FB Lİ:Türk Eğitim sisteminin geldiği yer. Kısaca rezalet.
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İŞTE:gerizekalı haberi düzgün oku . hemen bi kurumu karala . Ya bu ülkede eleştirmenin tanımı önyargılar güdündemi oluyor anlamadım . . . geri zekalı seni halay bile bi yere götürmez kaldıki mantık onu sende aramak dahi mantıksızkık
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SEDA:ne kadar abartıyorsunuz onca dert varken bu ne yanı
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YETMİŞÜÇ:5. Halay komutanı Mahmut Tuncer
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ORDUNUNDA ŞEREFİ VARDI BİR ZAMANLAR:piyade uzmn. çvş yazmayı unutmuşsun ben ekliyeyim ;gerçi bunlardan kolordu komutanı olan uzatmalı erat ta var!
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