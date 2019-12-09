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Türkücü mahmut tuncer yardım konserinde rock söyledi

Haber-Kamera: Harun UYANIK / İSTANBUL DHATürkücü Mahmut Tuncer, ROCK'n AID Yardım Konseri'nde rock müzik parçalarını seslendirdi.

09.12.2019 01:00 | Son Güncelleme: 09.12.2019 01:06
Haber-Kamera: Harun UYANIK/ İSTANBUL DHA
Türkücü Mahmut Tuncer, ROCK'n AID Yardım Konseri'nde rock müzik parçalarını seslendirdi. Kadın sığınma evlerindeki şiddet mağduru kadınlara ihtiyaç duydukları malzemeleri toplamak amacıyla ROCK'n AID Yardım Konseri gerçekleştirildi. 42 Maslak Barock Sahne'de gerçekleşen Grammy ödüllü sanatçı Maya Azucena'nın da sahne aldığı konserin sürpriz ismi ise türkücü Mahmut Tuncer idi. Konserde iki rock parçası seslendiren Tuncer, dinleyenlerden alkış aldı.
Türkücü mahmut tuncer yardım konserinde rock söyledi

Mahmut Tuncer, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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