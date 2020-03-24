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Türkyılmaz: "Büyüklerimiz bize emanet"

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı olanların temel ihtiyaçlarını karşılamak için oluşturulan Vefa Destek Grubu ekipleri 7/24 çalışmalarını sürdürüyor.

24.03.2020 15:16 | Son Güncelleme: 24.03.2020 15:16
Türkyılmaz:
Bursa 'nın Mudanya ilçesinde, sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı olanların temel ihtiyaçlarını karşılamak için oluşturulan Vefa Destek Grubu ekipleri 7/24 çalışmalarını sürdürüyor.

Mudanya Belediyesi, koronavirüse karşı ortak kullanım alanlarında genel temizlik ve dezenfekte işlemleri yaparken, İçişleri Bakanlığı'nca yayımlanan genelgeler doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor. Zabıta Müdürlüğü başta olmak üzere sosyal projelerinden Zeytin Dalı Birimi, Veterinerlik Birimi, Park ve Bahçeler Birimi, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Mudanyalıların ihtiyaç duyduğu her an yanında olmak için görevlendirildi. Koronavirüs salgınına karşı sokağa çıkması sınırlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan Mudanyalıların bu süreçteki eczane, market, pazar alışverişi ve para çekme gibi ihtiyaçları, ilçe genelinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanıyor.

Temel ihtiyaçlarını internetten sipariş edemeyen ya da yardım edecek kimsesi bulunmayan Mudanyalılara destek için hazır olduklarını dile getiren Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "Sizlere bir telefon kadar yakınız. Biz kocaman bir aileyiz. Hiçbir hemşehrimin gözü arkada kalmasın, hepinizin içi rahat olsun. Mudanya Belediyesi ekipleri daima görevinin başındadır. Büyüklerimiz bize emanet" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler : İçişleri Bakanlığı, Zabıta Müdürlüğü, Mudanya, Bursa, Güncel

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