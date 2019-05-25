Türkyılmaz'dan 7'Nci Halk Günü

ÇOCUKLARLA OYUN OYNADI

Göreve geldiği günden itibaren vatandaş odaklı çalışmalarına hız kazandırarak devam eden Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, 7'nci halk günü toplantısını

Moda Park Sitesinde gerçekleştirdi. Toplantı öncesi çocuklarla oyunlar oynayan Türkyılmaz, bu davranışıyla da herkesin gönlünü kazandı.Halk günü uygulamasıyla vatandaşlarla iç içe olmak istediklerini ve onlardan hiç kopmayacaklarını dile getiren Türkyılmaz, "İlk gün söylediğimiz gibi. Her yerdeyiz, gönüllerdeyiz. Vatandaşı ayağımıza çağırmıyoruz. Ayağına gidiyoruz. Dertlerini dinliyor, taleplerini alıyoruz." diye konuştu.

HALKIMIZIN HER ZAMAN YANINDAYIZ

Türkyılmaz, vatandaşla her fırsatta bir araya gelmeye çalışacaklarını ancak yine de kendilerine ulaşma noktasında hiçbir vatandaşın mağdur olmaması için her hafta halk günü etkinliği düzenleyeceklerini söyledi. Türkyılmaz, "Tüm gayretimiz, çabamız hemşerilerimizin derdine derman olabilmek. Bu makamlar hizmet makamı. Yahşihan'da yaşayan hemşerilerimizin hizmetkârı olarak buraya geldik. Hemşerilerimizin bir yandan sorunlarına çözüm üretmeye çalışırken, diğer yandan da bizlerle paylaşmak istedikleri proje ve çalışmaları da değerlendiriyoruz. Vatandaşlarımızın sorunu bizim sorunumuzdur. Katılan hemşerilerime teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: Bültenler