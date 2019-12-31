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Türkyılmaz'dan sokak hayvanlarına mama hediyesi

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, sokak hayvanlarına verilmesi için öğrencilere kedi ve köpek maması hediye etti.

31.12.2019 16:35 | Son Güncelleme: 31.12.2019 16:35 Türkyılmaz'dan sokak hayvanlarına mama hediyesi

YENİ YILDA SOKAK HAYVANLARI UNUTULMADI

Belediye Başkanlığına geldiği günden buyana örnek belediyecilik sergileyen Osman Türkyılmaz, yeni yılda da farklı bir projeye imza attı. Düzenlenen projede, ilkokul öğrencilerine hayvan sevgilisini aşılamayı amaçlayan Türkyılmaz, öğrencilerin yeni yıl hediyelerini sokak hayvanlarıyla paylaşmasını istedi. Yahşihan İlçesi, Yeşil Vadi Mahallesinde bulunan Murat Sıtkı İlköğretim okulunda gerçekleşen etkinlikte, Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, okul öğrencilerine kedi ve köpek maması hediye etti. Her öğrencinin bir kap içerisinde evinin önüne koyacağı mamalar ile soğuk kış aylarında sokakta yaşayan hayvanlarda unutulmamış oldu.

MUTLU HAYVANLAR, MUTLU ÇOCUKLAR

Etkinlik hakkında konuşma yapan Türkyılmaz; "Sevgili gençler sokak hayvanlarını unutmamızı istediler. Bizde yeni yıl münasebetiyle sevgili çocuklara hem köpek hem kedi maması getirerek, bu yıl hediyelerini sokak hayvanlarıyla paylaşmalarını istedik. Sevgili gençlerde bize söz verdiler, hem bir kap su hem bir kap yemek verecekler. Bizim ilçemizde mutlu hayvanlar, mutlu çocuklar var diyeceğiz. Biz bu yıl hediyelerimizi çocuklarımızla beraber sokak hayvanlarına bağışladık. Tüm Türkiye'den de bu duyarlılığı bekliyoruz." dedi.


Osman Türkyılmaz, Yahşihan, Güncel

Kaynak: Bültenler

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