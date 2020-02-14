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Türkyılmaz, genç çiftlerin nikâhını kıydı

Bursa'nın Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, bu yıl da 14 Şubat Sevgililer Günü'nü unutulmaz hale getirmek isteyen çiftlerin nikahını kıyarken, çiçeği burnunda eşlere ömür boyu mutluluklar diledi.

14.02.2020 16:28 | Son Güncelleme: 14.02.2020 16:28Türkyılmaz, genç çiftlerin nikâhını kıydı
Bursa'nın Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, bu yıl da 14 Şubat Sevgililer Günü'nü unutulmaz hale getirmek isteyen çiftlerin nikahını kıyarken, çiçeği burnunda eşlere ömür boyu mutluluklar diledi.

Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, evliliğe adım atmak için14 Şubat Sevgililer Günü'nü tercih edençiftlerin nikahını kıydı. Başkan Türkyılmaz, Mudanya Belediyesi Evlendirme Memurluğu'nda düzenlenen törenle dünya evine giren Zeynep Sezer ile Semih Uğuz çiftine ömür boyu mutluluklar diledi. Evliliğin özünün sevgi ve saygı olduğunu belirten Başkan Türkyılmaz, karşılıklı anlayışın ömür boyu mutluluğun sırrı olduğunu söyledi. Çiftlere hediyeler veren Başkan Türkyılmaz, "Hayatlarınızı birleştirdiğiniz bu anlamlı günde birbirinize olan sevgi ve saygınızın asla tükenmemesini dilerim. Hayatınız boyunca attığınız her adım sizi mutluluğa götürsün. Hayatınızdan sevgi hiç eksik olmasın. Hep sevgiyle, aşkla ve Mudanya ile kalın" diye konuştu. Başkan Türkyılmaz, nikahlarını kıydığı çiftlerin ilk çeyrek altınlarını da taktı. - BURSA

Hayri Türkyılmaz, Sevgililer Günü, Mudanya, Güncel

Kaynak: İHA

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