Türkyılmaz, metruk yapıların yıkımlarına devam ediyor
Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, seçim propagandasında dile getirdiği usulsüz iş yerlerinin ve metruk binaların yıkımına devam ediyor.
11.03.2020 14:26 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:30
YIKIMLAR DEVAM EDECEK
Yahşihan 'ın ilçe merkezinde ve Yenişehir Mahallesi'nde sık sık yıkım işlemi gerçekleştiren Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, son olarak ilçe merkezinde bulunan metruk bir ev için yıkım emri verdi.
Eski ve kullanılamaz halde olan evin mahallede bulunan vatandaşların can ve mal güvenliği tehdit ettiği gerekçesiyle yıkım işlemi gerçekleştirildi. Türkyılmaz yıkım işlemlerinin devam edeceğini belirtti.
Kaynak: Bültenler
Etiketler : Osman Türkyılmaz, Yenişehir, Yahşihan, Güncel
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