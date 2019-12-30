Haberler » Ekonomi » Türkyılmaz: 'Yerli otomobil için Bursa doğru bir karar' - Ekonomi

Türkyılmaz: "Yerli otomobil için Bursa doğru bir karar"

Yerli otomobil fabrikasının Bursa'da kurulmasının doğru bir karar olduğunu ifade eden Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "Gemlik ilçesinden sonra Mudanya'yı da etkileyeceği için Gemlik Belediyesiyle ortak çalışma yapacağız" dedi.

30.12.2019 16:02 | Son Güncelleme: 30.12.2019 16:07 Türkyılmaz:
Yerli otomobil fabrikasının 'da kurulmasının doğru bir karar olduğunu ifade eden Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "Gemlik ilçesinden sonra Mudanya'yı da etkileyeceği için Gemlik Belediyesiyle ortak çalışma yapacağız" dedi.

Yeni yıl öncesi İhlas Ajansı Bursa Bölge Müdürü İhsan Altıkardeş'i ziyaret eden Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Yapılacak olan çalışmalara yerli otomobilin de eklendiğini ifade eden Yılmaz, fabrikanın Gemlik'e kurulması o ilçeden sonra Mudanya'yı da etkileyeceğini söyledi. Yılmaz, "Yerli otomobil fabrikasının Bursa'da kurulması doğru bir karar. Bursa alt yapısı ve yan sanayisiyle bu konuda en hazır kentlerden bir tanesidir. Ancak yerinin orası olması konusunda iyi tartışılması gerekiyordu. O konuda önümüzdeki günlerde üst yöneticilerde gerekli çalışmaya yapacaklardır" dedi.

Fabrikanın kurulmasıyla birlikte Mudanya'ya gelecek yükün karşılanması için Gemlik Belediyesiyle birlikte çalışmaya yapacaklarını belirten Yılmaz, "Umarım gelecek olan sorunları önceden tespit ederek çözüme kavuştururuz. Yollarıyla konaklama alanlarıyla bütün olarak ele almamız gerekiyor" diye konuştu. - BURSA

Bursa, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

17:38   "Binalarda enerji kimlik belgesi zorunluluğu süresi uzatılmalı" - Ekonomi
17:37   Kastamonu'da evsel atıklarda ayrıştırılarak ekonomiye geri kazandırılacak - Ekonomi
17:32   Serbest piyasada altın fiyatları - Ekonomi
17:28   Kapalıçarşı'da altın - Ekonomi
17:25   Dev fabrika yeniden üretime geçiyor - Ekonomi
17:19   TOGG'dan yerli otomobil anketi! SUV modeli önde gidiyor - Ekonomi
17:09   Son dakika: Doğa Koleji'nin yeni sahibi İTÜ Vakfı oldu - Ekonomi
16:02   Japonya'da 50 bin uçak bileti yabancı turistlere bedava dağıtılacak - Ekonomi
15:48   Simit Sarayı'ndan Ziraat Bankası açıklaması: Yapılan görüşmeler sonucu bir ortaklık olmadı - Ekonomi
15:37   Türk Medya, Star ve Güneş gazetelerini kapatıyor - Ekonomi
30.12.2019 18:10:51