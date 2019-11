TÜRMOB Genel Sekreteri Arıkan: "Dijital dünyada mali müşavirler de alacaklarını banka yoluyla almalı"

ORDU - Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Genel Sekreteri Yahya Arıkan, tahsilatların banka aracılığı yapılmasının kendi açılarından önemli olduğuna değinerek, "Madem her şey bankaya gidiyor, mali müşavirler de alacaklarının her ay bankaya yatırılmasını kayıtlı olarak ekonomiye de katkısı olacaktır. Mali müşavirlerin ve tüm vergi mükelleflerinin yaptığı harcamaların vergi matrahına inmesini talep ediyoruz" dedi. TÜRMOB Genel Sekreteri Yahya Arıkan, Ordu'da bir otelde düzenlenen toplantıda meslektaşları ile buluştu. Yoğun bir katılımın olduğu toplantıda mali müşavirlerin sıkıntıları dinlenerek, çözüm yolları arandı.Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan TÜRMOB Genel Sekreteri Yahya Arıkan, yaklaşık 120 bin üye sayısı ile Türkiye'nin en büyük odalarından birisi olduklarını hatırlattı. Arıkan seçimi kazanmaları ile birlikte müşterilere daha iyi hizmet vermek adına çalışacaklarını belirterek, "Özellikle bu dijital dönemde kayıt tutmanın yanı sıra, uzmanlıklarımızı genişleterek müşterilerimize değer ortaya koyan TÜRMOB olacak, bunun altını çizmek istiyorum. İkincisi de meslektaşlarımızın bu değişim ve dönüşüm sürecinde daha rahat etmeleri gerekiyor" dedi.Planladıkları değişim ve dönüşüm sürecinde, odalardan gelen sorunları çözmek adına 24 saat esasına uygun çalışmaya hazır olduklarına değinen Arıkan, "En son yaşadığımız berat yükleme sorununda bile geç vakitlere kadar insanlar çalışabiliyorlar. Özellikle devletimizden, maliye bakanlığımızdan, bürokratlarımızdan ve diğer bakanlıklarımızdan beklentilerimiz biraz mali müşavirlerin sorunlarına kulak verilmesi, onların sorunlarının çözülmesi bizi motive edecektir. Çok fazla sorunlarımızı dile getirmek istemiyorum ama evimize zamanında gitmek istiyoruz. Özellikle değişim ve dönüşüm sürecinde bizimle birlikte TÜRMOB ile iş birliği yapıldığı takdirde biz odalarımızdan gelen her türlü sorunları anında bakanlıklara aktaran, onların sorunları çözme noktasında 24 saat uyumayan anlayışla sürdürüyoruz, birinci talebimiz budur" şeklinde konuştu.Genel Sekreter Yahya Arıkan, mali müşavirlerin alacaklarının da banka üzerinden yapılmasının hem kendileri açısından hem de ekonomik anlamda faydalı olacağını belirterek, şu ifadelere yer verdi: "İkincisi ise meslektaşlarımız ekonomik sıkıntıları düşünmezlerse evine götürecekleri ekmek lokması ile ilgili acaba nereden tahsilat gelecek? Diye sıkıntıya girmezse daha güzel bir yaşamları olacak. Bu anlamda da madem dijital bir dünyaya gidiyoruz, madem her şey bankaya gidiyor, mali müşavirler de alacaklarının her ay bankaya yatırılmasını kayıtlı olarak ekonomiye de katkısı olacaktır. Mali müşavirlerin ve tüm vergi mükelleflerinin yaptığı harcamaların vergi matrahına inmesini talep ediyoruz. Bizim önümüzde hem daha iyi hizmet üreten ve daha kaliteli bir mali müşavir ama TÜRMOB camiası olarak da ülkemize daha faydalı bir süreç olacaktır" diye konuştu.

