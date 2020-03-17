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TÜRMOB: Virüsün etkileri mücbir neden sayılmalı

Dünya bir yandan salgından kurtulmaya çalışırken, bir yandan koronavirüsün ekonomik etkilerini azaltmak için seferber olmuş durumda.

17.03.2020 11:29 | Son Güncelleme: 17.03.2020 11:29
TÜRMOB: Virüsün etkileri mücbir neden sayılmalı
Dünya bir yandan salgından kurtulmaya çalışırken, bir yandan koronavirüsün ekonomik etkilerini azaltmak için seferber olmuş durumda. Türkiye de sektörel destek ve tedbirleri devreye almaya hazırlanıyor. TÜRMOB, beyan ve bildirimlerin belli bir süre ertelenmesinin fayda sağlayacağı görüşünde...

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Türkiye, Ekonomi

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