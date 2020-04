"Turna Misali" filminin çekimlerine "evde kal" arası

Anadolu'nun bin yıllık konargöçer yaşam tarzını sürdüren Sarıkeçili Yörüklerinin hayatını konu alan "Turna Misali" filminin çekimlerine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ara verildi.Filmin yönetmen ve senaristlerinden İffet Eren Danışman Boz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yakın zamanda başladıkları filmin dış çekimlerini Mersin 'in Silifke ilçesi Yeşilovacık Mahallesi'nde, iç çekimlerini ise Yunan, Roma ve Bizans dönemlerinden izler taşıyan Tisan Koyu "Antik Kilikya Afrodisiası" yakınlarındaki ormanlık alana kurulan kıl çadırda yaptıklarını anımsattı.Oyuncular Sennur Nogaylar, Necmettin Çobanoğlu, Zeynep Elçin ve Timur Ölkebaş'ın oynadığı filmde Sarıkeçili Yörüklerinin de rol aldığını belirten Boz, şöyle konuştu:"Yaklaşık 2 hafta önce Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle başlattığımız filmin çekimlerine Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir süre ara verdik. Salgının sona ermesiyle çekimlerimize kaldığımız yerden devam edip filmimizi tamamlayacağız. Tabii şu anda en önemli olan şey dünyada ve ülkemizde bu salgının bir an önce bitmesi. Bütün sağlık çalışanlarına ve şu an çalışmak zorunda kalanlara iyi niyetlerimizi sunuyoruz. Kalbimiz onlarla."Boz, yaklaşık bir ayda tamamlamayı planladıkları çekimlerin zaman açısından çok kötü bir döneme rastladığını belirterek, 42 kişiden oluşan film ekibinin Kovid-19 tedbirleri kapsamında "evde kal" çağrılarına uyup İstanbul'a döndüğünü ifade etti."Evde kal' çağrılarına biz de uyduk"Filmin görüntü yönetmeni ve senaristlerinden Eyüp Boz ise Kovid-19 nedeniyle çekimlere ara vermek zorunda kaldıklarını dile getirerek, "Yöneticilerimizin ve sinema meslek birlikleri örgütlerimizin 'evde kal' çağrılarına biz de uyduk. Salgın riski ortadan kalkana kadar çekimlerimize ara verdik." diye konuştu.Çekimlerine ara verilen film, Sarıkeçili Yörüklerinin kıl çadırlardaki günlük yaşantılarının yanı sıra tek geçim kaynakları olan keçileriyle nasıl zaman geçirdiklerini, göç sırasında yaşadıkları sıkıntı ve zorlukları, aile bağlarını ve iki engelli gencin aşkını konu alıyor.

Kaynak: AA