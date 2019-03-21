Turneye Yeni İmajıyla Devam Ediyor

SILA'DAN YENİ İMAJ

Eskişehirli hayranları ile bir araya gelen Sıla, sahneye çıktığında yeni imajıyla dikkat çekti. Kısacık saçları uzayan Sıla, bu haliyle dinleyicilerin beğenisini kazandı.

YENİ ALBÜM YENİ TURNE YENİ İMAJ

Son çıkardığı albümü 'Acı' ile müzikseverlerden tam not alan Sıla, hız kesmeden Türkiye konserlerine devam ediyor. Dün akşam Eskişehir'de sahneye çıkan başarılı sanatçı, şarkılarıyla olduğu kadar yeni imajıyla da dikkat çekti.

Yaklaşık iki saat sahneden kalan sanatçının kostüm seçimleri ve yeni saçları dinleyicileri tarafından oldukça beğenildi. Sıla'nın eski yeni tüm şarkılarına hep bir ağızdan eşlik eden hayranları gece boyunca düşmeyen tempoları ve alkışlarıyla Sıla'nın enerjisine enerji kattı.

Kaynak: Bültenler