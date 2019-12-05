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Turnuvada gülen taraf belediye oldu

Yenipazar Belediyesi tarafından düzenlenen Cumhuriyet Kupası Voleybol Turnuvası'nda dostluk kazandı.

05.12.2019 14:14 | Son Güncelleme: 05.12.2019 14:19Turnuvada gülen taraf belediye oldu
Belediyesi tarafından düzenlenen Cumhuriyet Kupası Turnuvası'nda dostluk kazandı.

Ezeli rakipler Esnafspor ve Yenipazar Belediye, dün çekişmeli maçta karşı karşıya geldi. Maçı 3-0 Yenipazar Belediye kazanırken, maç sonunda Belediye Başkanı Yüsran Erden ve Başkan Yardımcısı Malik Ercan takımları tebrik etti. Fair-play anlayışının çokça örnekleri verilen maçı çok için çok sayıda Yenipazarlı izledi. Oynanan maçın protokolünde ilçede yaşayan engelli vatandaşlar da yer aldı. - AYDIN

Yenipazar, voleybol, Güncel

Kaynak: İHA

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