Haberler » Spor » Turnuvanın şampiyonu Ruh Sağlığı oldu - Spor

Turnuvanın şampiyonu Ruh Sağlığı oldu

Manisa'da Genç Memur-Sen Manisa İl Temsilciliği tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen 22 kurumun katıldığı Mehmet Akif İnan Kurumlar Arası Futbol Turnuvası'nda Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi şampiyon oldu.

29.11.2019 22:57 | Son Güncelleme: 29.11.2019 23:03Turnuvanın şampiyonu Ruh Sağlığı oldu
'da Genç Memur-Sen Manisa İl Temsilciliği tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen 22 kurumun katıldığı Mehmet Akif İnan Kurumlar Arası Futbol Turnuvası'nda Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi şampiyon oldu.

Genç Memur-Sen Manisa İl Temsilciliği tarafından geleneksel hale gelen ve bu yıl üçüncüsü düzenlenen Mehmet Akif İnan Kurumlar Arası Futbol Turnuvası tamamlandı. Manisa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada 22 kurum kıyasıya mücadele etti. Final müsabakası Manisa Şehir Hastanesi ile Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi arasında oynandı. Maç 2-1 Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi galibiyeti ile sonuçlandı. Turnuvanın üçüncüsü ise Tarım ve Orman Müdürlüğü oldu.

Karşılaşmanın ardından ödül töreni düzenlendi. Törene Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, Manisa Gençlik Hizmetleri ve İl Müdürü Yunus Öztürk, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Murat Konan, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürü Uğur Bayil, Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi Mesut Öner, Sağlık-Sen Manisa Şube Başkanı Mustafa Irgatoğlu, Toç Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Serdar Mersinli, Genç Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi Samet Güleryüz, Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Serkan Saka ve takımlar katıldı. Takımlara sırasıyla kupaları takdim edildi, turnuvanın centilmenlik ödülü ise Basınspor'a verildi. - MANİSA

Genç Memur Sen, Memur Sen, Manisa, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
00:26 Dünya Kick Boks Şampiyonası
00:12 Murat Şahin: Defansif anlamda bazı sıkıntılar yaşadık
00:12 Hamza Hamzaoğlu: Dördüncüyü de bulabilirdik
23:50 Maçın ardından
23:48 Gençlerbirliği-Malatyaspor maçının ardından
23:26 Rekor kıran Shane Larkin: Okyanusa taş atıyor gibi hissettim
22:26 Gençlerbirliği ile Yeni Malatyaspor 3-3 berabere kaldı!
22:22 Shane Larkin, attığı 49 sayıyla Euroleague tarihine geçti
21:58 Barcelona'da Dembele 10 hafta sahalardan uzak kalacak
20:14 Dev kayalar baraja düştü! Heyelan anı kameralara böyle yansıdı
19:08 Şenol Güneş ve Özkan Sümer'den Ekrem İmamoğlu'na ziyaret
17:48 Evini fuhuş yapan kadınlara kiraya veren mülk sahibine 29 bin TL ceza
14:01 Yusuf İslam'la sohbet etmeye çalışan Haluk Levent'in imdadına Emine Erdoğan yetişti
11:22 Manchester City'nin sahipleri yeni bir kulüp satın aldı
10:23 Türk mühendisler geliştirdi, dünya devleri almak için sıraya girdi
30.11.2019 00:31:17