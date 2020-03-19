Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Ekonomi ››TÜROB'dan açık büfe yerine kahvaltı tabağı-set menü önerisi - Ekonomi

TÜROB'dan açık büfe yerine kahvaltı tabağı-set menü önerisi

TÜROB, üye otellerde kahvaltı, öğle ve akşam yemeği servisinde açık büfenin kaldırılarak, 'kahvaltı tabağı ve set menü' uygulamasına geçilmesini tavsiye etti.

19.03.2020 11:21 | Son Güncelleme: 19.03.2020 11:21
TÜROB'dan açık büfe yerine kahvaltı tabağı-set menü önerisi
TÜROB, üye otellerde kahvaltı, öğle ve akşam yemeği servisinde açık büfenin kaldırılarak, 'kahvaltı tabağı ve set menü' uygulamasına geçilmesini tavsiye etti.

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), koronavirüs salgınının önlenmesi çalışmaları kapsamında konaklama sektöründe hayata geçirilebilecek uygulamalar konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda TÜROB yönetimi, üye otellerde kahvaltı, öğle ve akşam yemeği servisinde açık büfe uygulamasının kaldırılmasının tavsiye edilmesi kararını aldı.

Üyelere yazı gönderildi

TÜROB'dan üye otellere gönderilen yazıda, "Misafirlerin bir arada oldukları ortak alanlar içerisinde şu an için faaliyette olan kahvaltı ve yemek salonları bulunuyor. Bu nedenle tüm otellerde ve restoranlarda 'açık büfe' uygulamasının kaldırılarak yerine kahvaltı tabağı ve set menü' uygulamasına geçilmesini öneriyoruz" denildi.

Türkiye genelinde konaklama tesislerinde kahvaltı servisi ağırlıklı olarak 'açık büfe' yöntemiyle sunuluyor. - İSTANBUL
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler : Türkiye Otelciler Birliği, Ekonomi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Koronavirüste yeni gelen verilere göre gençler koronavirüse karşı dayanıklı değil Ekonomi
Koronavirüste yeni gelen verilere göre gençler koronavirüse karşı dayanıklı değil
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı Ekonomi
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı
Türkücü İbrahim Tatlıses, iki kadın çalışanı tarafından dolandırıldı Ekonomi
Türkücü İbrahim Tatlıses, iki kadın çalışanı tarafından dolandırıldı
Almanya’da koronavirüs vaka sayısı pik yaptı! Bir günde 2 bin 801 yeni vaka tespit edildi Ekonomi
Almanya'da koronavirüs vaka sayısı pik yaptı! Bir günde 2 bin 801 yeni vaka tespit edildi
Ender Saraç, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı Ekonomi
Ender Saraç, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Son dakika: Kadir Şeker hakkında 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı Ekonomi
Son dakika: Kadir Şeker hakkında 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı
Koronavirüs sonrası araç sahipleri dezenfekte için oto yıkamacıların yolunu tuttu Ekonomi
Koronavirüs sonrası araç sahipleri dezenfekte için oto yıkamacıların yolunu tuttu
Loading