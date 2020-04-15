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TÜROB/Eresin: Geri dönüş çok daha güçlü olacak

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, turizmin global düzeyde durma noktasına geldiğini belirterek, "Bugün evde kalarak sağlığımızı geri kazanacağız ve yarın seyahat etmeye devam edeceğiz.

15.04.2020 16:20 | Son Güncelleme: 15.04.2020 16:20
TÜROB/Eresin: Geri dönüş çok daha güçlü olacak

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, turizmin global düzeyde durma noktasına geldiğini belirterek, "Bugün evde kalarak sağlığımızı geri kazanacağız ve yarın seyahat etmeye devam edeceğiz. Çok daha güçlü bir şekilde turizmi sürdürüceğiz. Tüm dünya gibi bizler de bu kötü günlerin biteceği inancımızı koruyoruz. Geri dönüş çok daha güçlü olacak" dedi.

Eresin, 2020 yılında turizm sektörünün global düzeyde olağan dışı bir şekilde, belki de tarihinde ilk defa durma noktasına geldiğini söyledi ve ekledi:

"Ancak şunu rahatlıkla belirtmeliyim ki bu geçici bir süreçtir ve elbette sağlıklı ve güzel günler gelecektir. Seyahat etmek, merak etmek, keşfetmek insanoğlunun asla bitmeyecek tutkusudur. Çok daha güçlü bir şekilde, yine turizmi bir bütün olarak en iyi şekilde sürdürüceğiz."

Turizm Haftası dolayısıyla bir mesaj yayınlayan TÜROB Başkanı Eresin, turizmin mevcut durumuyla ilgili bilgi verirken, sektörel beklentilerini de paylaştı. Eresin, "Dünya Turizm Örgütü'nün bu yılki mottosu olan 'traveltomorrow' yani bugün evde kalarak sağlığımızı geri kazanacağız ve yarın seyahat etmeye devam edeceğiz. Tüm dünya gibi bizler de bu kötü günlerin biteceği inancımızı koruyor ve en kısa sürede turizm hareketlerinin başlayıp bu darboğazdan çıkacağımızı umut ediyoruz" diye konuştu ve ekledi:

"Günümüzde turizm kavramı; seyahat etmenin çok daha ötesinde, sosyo-kültürel bir güç, dış ilişkilerde önemli bir diplomatik araç, özellikle Türkiye gibi turizm markası ülkelerde ekonominin temel ayağı haline gelmiş bir sektördür. Tüm dünyayı derinden etkileyen ve insan hayatını tehdit eden Covid19 virüsü sebebiyle, turizm ve seyahat sektörü geçici olarak durmuş, insanların öncelikleri ve bakış açıları değişmiş, sektörümüz şu an için ertelenen, hayal edilen ve özlenen bir motivasyon haline gelmiştir. Türkiye Otelciler Birliği olarak her zaman yüksek bilinç ve sorumlulukla hareket etmeye, ülkemize en iyi şekilde değer katmak için çalışmaya devam edeceğiz."

Turizm Haftası ülkemizde turizm bilincini geliştirmek, iç turizmi canlandırmak ve halkın turizm hareketlerine katılımını sağlamak amacıyla, her yıl 15-22 Nisan tarihleri arasında çeşitli etkinlikler ile kutlanıyor. Ancak bu yıl etkinlikler koronavirüs salgını nedeniyle gerçekleştirilemiyor. (Fotoğraflı)


Kaynak: DHA

Etiketler: Türkiye Otelciler Birliği, Ekonomi
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