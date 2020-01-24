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TÜROB ve Jet2'den "İstanbul" iş birliği

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) ile İngiltere'nin tur operatörü ve havayolu şirketleri Jet2.com ve Jet2holidays, İstanbul'a tatil paketleri ve uçak seferleri düzenlemesi için çalışmalara başladı.

24.01.2020 12:58 | Son Güncelleme: 24.01.2020 12:58TÜROB ve Jet2'den

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) ile 'nin tur operatörü ve havayolu şirketleri Jet2.com ve Jet2holidays, 'a tatil paketleri ve uçak seferleri düzenlemesi için çalışmalara başladı.

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), İspanya'nın başkenti Madrid'de devam eden FITUR 2020 Turizm Fuarı kapsamında bağlantısını  sürdürken, TÜROB Başkanı Müberra Eresin ve Jet2.com ve Jet2holidays Havalimanları ve Turizm Organizasyonları Genel Müdürü Jacob Bramley ile bir araya geldi.

TÜROB Yönetim Kurulu Üyeleri Uygar Koçaş ve Mustafa Topaloğlu ile TÜROB Genel Sekreteri İsmail Taşdemir'in de katıldığı toplantıda işbirliği olanakları, sektörel beklentiler, Jet2holidays'in talep ve önerileri değerlendirildi.

Aynı zamanda Thomas Cook sebebiyle boşalan kapasiteyi doldurmak üzere 2020 yaz sezonunda Dalaman, Bodrum, Antalya ve İzmir'e iki kat artışla yaklaşık 850 bin kişilik uçak kapasitesi planlaması yapan İngiliz şirketin Türkiye planları konuşuldu.

İstanbul için kısa şehir turları (city break) ve tatil paketleri ile uçak seferleri düzenlemesi konusunda  da TÜROB ve Jet2holidays arasında çalışma başlatılması kararlaştırıldı. (Fotoğraflı)



Türkiye Otelciler Birliği, İngiltere, İstanbul, Ekonomi

Kaynak: DHA

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