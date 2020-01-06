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TÜROFED Başkanı Çorabatır: "Tanıtım ajansı, turizm sektörüne ciddi katkı sağlayacaktır"

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının (TTGA) turizm sektörüne ciddi katkı sağlayacağını belirterek, "Tanıtımın, devlet ve sektör tarafından oluşturulan bu kadar büyük bir kaynakla yapılması Türkiye'ye yeni talep...

06.01.2020 16:26 | Son Güncelleme: 06.01.2020 16:26 TÜROFED Başkanı Çorabatır:
Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının (TTGA) turizm sektörüne ciddi katkı sağlayacağını belirterek, "Tanıtımın, devlet ve sektör tarafından oluşturulan bu kadar büyük bir kaynakla yapılması Türkiye'ye yeni talep oluşması açısından son derece önemli." ifadelerini kullandı.
Çorabatır, yaptığı açıklamada, TTGA yönetiminde TÜROFED'den 5 kişinin yer aldığını bildirdi.
Ajans yönetiminde sektör temsilcilerinin yer almasının turizmin geleceği açısından önemli olduğuna işaret eden Çorabatır, TÜROFED temsilcilerinin, TTGA'ya güç vereceğini kaydetti.
Daha önceki kurucu yönetim kurulunun 2020 için önemli planlamalar yaptığını aktaran Çorabatır, şu değerlendirmede bulundu:
"Ajans, turizm sektörüne ciddi katkı sağlayacaktır. Tanıtımın, devlet ve sektör tarafından oluşturulan bu kadar büyük bir kaynakla yapılması Türkiye'ye yeni talep oluşması açısından son derece önemli. Tanıtım Ajansı, tanıtımda birlik adına yıllardır söylediğimiz, kurulması geç kalmış bir oluşum. Ajansın hızla devreye girmesi son derece olumlu."
Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, Antalya'nın turizm potansiyeli bakımından büyük bir hacim barındırdığını belirtti.
Turizmin sürdürülebilirliği ve bu hacmin istikrarlı büyümesi yönünde çalışmalarda bulunmak ve söz sahibi olmak açısından ajansta yer almanın gerekli olduğuna işaret eden Yağcı, "Yılın son günlerinde gerçekleşen seçimlerle konaklama sektörü yeni bir güç ve dinamik bir yapıyla çalışmalarını sürdürecek." ifadesini kullandı.

Türkiye, Ajans, Güncel

Kaynak: AA

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