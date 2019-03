Turp Üreticisinin Yüzü Gülüyor

Kaynak: AA

MENDERES ÖZAT - Türkiye'de turp üretiminin yüzde 70'inin karşılandığı Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, bu seneki rekolte ve talep üreticinin yüzünü güldürdü.Ülkedeki turp üretiminin önemli bir bölümünün gerçekleştirildiği Kadirli'de hasadın sonuna gelindi. Kasım ayında başlayan hasat sürecinde, çoğu kadın olmak üzere çok sayıda tarım işçisi yoğun emek sarf ederek turpun tarlalardan sofralara gelmesini sağladı.Topraktan işçiler tarafından elle tek tek toplanan turplar, Savrun Çayı üzerinde kurulan havuzlardaki buz gibi suda yıkandıktan sonra yurdun çeşitli noktalarına ulaştırılıyor.Kadirli Ziraat Odası Başkanı Hanifi İspir, AA muhabirine, bu yıl havaların soğuk geçmesinin turp üreticisine yaradığını söyledi.İklim şartlarının ürün kalitesine olumlu anlamda etki yaptığını aktaran İspir, "Her yıl 20 ila 30 bin dekar arası alana turp ekimi yapılıyor. Bu yıl hava koşulları istediğimiz gibi gitti. Soğuk hava, turpun kalitesini artırdı ayrıca turpa olan talep de arttı. Bu da fiyatlara olumlu yansıdı." dedi.Turpun ilçede her yıl ortalama 5 bin kişiye iş olanağı sağladığını dile getiren İspir, "Şu an turpun kilogram fiyatı 1 liradan alıcı buluyor. Hem fiyat hem de talep çok iyi. Bu sene geçtiğimiz yıl yaşadığımız zararın acısını çıkardık. Geçen yıl hem verim hem de fiyatlar istediğimiz gibi geçmemişti. Bu yıl üretici, zararını kapatma şansı buldu. İnşallah önümüzdeki yıllarda da aynı durumu görürüz." diye konuştu.Turp üreticilerinden Serkan Kesikbaş da 4 ay süren turp sezonunun güzel sonuçlandığını belirtti.Verimin ve fiyatın kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Kesikbaş, "Geçen yıla göre bu yıl fiyatlar iyi oldu. Dönüme ortalama 5 ton ürün alındı. Sezon güzel geçti. Yüzümüz güldü. İnşallah darısı seneye de olur." dedi.Üretici Soner Topalhan ise hasat başladığında kilogramı 50 kuruştan satılmaya başlanan turpun kilogramının 1 liraya kadar çıktığını, bu sayede hem kendilerinin hem de işçilerin sezonu mutlu kapattığını söyledi.