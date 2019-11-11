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TURQUALITY Marka Destek Programı giderek büyüyor

Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen ve dünya çapında Türk markaları oluşturmayı hedefleyen TURQUALITY Marka Destek Programı giderek büyüyor.

11.11.2019 14:37 | Son Güncelleme: 11.11.2019 14:42TURQUALITY Marka Destek Programı giderek büyüyor
Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen ve dünya çapında Türk markaları oluşturmayı hedefleyen TURQUALITY Marka Destek Programı giderek büyüyor. Tamamen Türk sermayesinden oluşan ve Dünya çapında faaliyet gösteren markalara yönelik yapılan çalışmalarda programa katılan marka sayısı gün geçtikte artıyor.

Dünya çapında marka oluşturmayı hedefleyen ve Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen TURQUALITY Marka Destek Programı güç kazanmaya devam ediyor. Yüzde 100 Türk sermayesi olan firmaları zincire kabul eden TURQUALITY Marka Destek Programı'na son olarak ve Almanya'da 13 oteli bulunan tamamen yerli sermaye ile büyüyen Otelleri katıldı.

2004'ten bugüne başarıyla uygulanan dünyanın devlet destekli ilk ve tek markalaşma programı olan TURQUALITY kapsamındaki marka programına kabul edilen Titanic otelleri, yatırımlarını arttırarak Türkiye'nin hizmet ihracatına katkı sağlamaya ve işletmeleri ile önemli bir istihdam oluşturmaya devam edeceğini açıkladı. - İSTANBUL

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Titanic, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

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