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TURSAB'a yapılan bağışlara acentelerden tepki

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'ne (TÜRSAB) yapılan 'zorunlu bağışlar'da "Zehir zıkkım olsun", "zorla ödenen bağış" türünden tepkili notlar koydukları iddia edildi.

06.04.2020 13:06 | Son Güncelleme: 06.04.2020 13:06
TURSAB'a yapılan bağışlara acentelerden tepki
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'ne (TÜRSAB) yapılan 'zorunlu bağışlar'da "Zehir zıkkım olsun", "zorla ödenen bağış" türünden tepkili notlar koydukları iddia edildi.

Hürriyet yazarı Fatih Çekirge'nin bugünkü yazısında yer alan bilgilere göre Turizm Bakanlığı'nın bazı acentelerden gelen bu 'zorunlu bağış' şikayetleri üzerine başlattığı incelemelerle ilgili hazırlanan raporda şu ifadelere yer verilmiş: "TÜRSAB'ın sahip olduğu kamu gücünü üyeler üzerinde kullanarak "eğitime katkı payı" adı altında zorunlu bağış topladığı... Bu zorunlu bağışlarla 2018 yılında 1 milyon 563 bin lira, 2019 yılında 5 milyon 191 bin lira olmak üzere toplam 6 milyon 862 bin lira topladığı... Acentelerin bu paraları yatırırken banka dekontlarının açıklama bölümlerine, "Zehir zıkkım olsun", "zorla ödenen bağış" türünden tepkili notlar koydukları... Toplanan bu bağışların çok büyük kısmının geri tahsil olanağı olmayan bazı kuruluşlara karşılıksız olarak borç verildiği... Eğitim amaçlı toplanan bağışların büyük bölümünün bu amaçla kullanılmadığı da tespit edilmiştir." Yazıda, Bakanlığın gelen bu rapor üzerine TÜRSAB'a bağlı binlerce acenteye bir yazı göndererek, "Zorla ödediğiniz bağışları geri toplayabilirsiniz" denildiği de ifade edildi.

Bir turizm acentesinin faaliyet gösterebilmesi için Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'ne (TÜRSAB) üye olması gerekiyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği, Fatih Çekirge, Hürriyet, Ekonomi
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