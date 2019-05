TÜRSAB, acentelerle bir araya geldi

Kaynak: İHA

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB), Van'daki acentelerle bir araya geldi.Bir restoranda düzenlenen iftar yemeği, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan, Kültür ve Turizm İl Müdürü Muzaffer Aktuğ, TÜRSAB Doğu Anadolu Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Cevdet Özgökçe, TÜRSAB Yönetim Kurulu üyesi M. Nezih Hacıalioğlu ve Ahmet Özden, Van Otelciler Derneği (VANODER) Yönetim Kurulu Başkanı Reşat Yeşilağaç ve acente yetkilileri katıldı. TÜRSAB Doğu Anadolu Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Cevdet Özgökçe, Kültür ve Turizm İl Müdürü Muzaffer Aktuğ ve TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi M. Nezih Hacıalioğlu ve Ahmet Özden'in selamlama konuşmalarının ardından konuşan Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan, dünyanın en güzel topraklarında yaşadıkları için şanslı olduklarını söyledi. Van'ın turizm açısından hak ettiği değeri elde edebilmesi için bütün imkanları seferber edeceklerini ifade eden Ertan, "Van'ın Türkiye ve dünyaya tanıtılması anlamında her türlü katkıyı sunacağız. Her şeyden önemlisi Van Gölü, bizim nefesimizdir. Bunu korumak için birçok etkinlik içerisinde olmamız gerektiğini düşünüyorum. Van Gölü'nü korumak hepimizin boynunun borcudur. Önümüzdeki günlerde belediye olarak bir haftayı 'Van Gölü Haftası' olarak ilan edeceğimizi belirtmek isterim. Bu hafta etkinliği kalıcı olarak her yıl tekrarlanacak ve Van Gölü'nün kirletilmemesi ve korunması açısından bütün kamuoyunun dikkatine sunulsun istedik. Van Gölü'nü koruyalım ve hepimiz seferber olalım diye bu çalışmayı başlatıyoruz" dedi.TÜRSAB tarafından hazırlanan video gösterimi ile devam eden program, Edremit Seyir Tepesinin gezilmesi ile sona erdi. - VAN Van Gölü