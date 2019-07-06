Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya , Türkiye'ye gelen Çinli turist sayısının birkaç yıl içinde 1 milyona ulaşmasını beklediklerini belirterek, "Türkiye'nin Çin ile iyi ilişkisinin olması turizmi direkt etkileyecek" dedi.

Çin Halk Cumhuriyeti'nden Türkiye'ye bankacılık, enerji, altyapı da dahil birçok sektörde yatırımlar artıyor. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışma ziyareti için gittiği Pekin'de Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından devlet töreni ile karşılanırken, iki ülke arasında siyasi, ticari ve kültürel ilişkilerin hızla gelişmeye devam etmesi Türkiye'ye gelen Çinli turist sayısına olumlu yansımaya devam ediyor. Türkiye'ye gelen Çinli turist sayısı ocak-mayıs döneminde 167 bine yükselirken, Çinli havayolu şirketlerinin birbiri ardına Türkiye'ye seferlere başlaması ile THY'nin Çin'den yeni noktalara gelecek dönemde uçacak olmasının turist sayısında büyük artışa yol açması bekleniyor.Turizm sektörünün önde gelen isimleri de Çinli turist tahminlerini artırdı.

"Çinli turist saysının 1 milyona ulaşmasını bekliyoruz"

Trabzon'daki Sümela Manastırı ziyaretinde gazetecilerin sorularını cevaplandıran Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Çin çok önemli bir pazar. Uzak Doğu pazarı olduğu için kitle turizmine çok açık değil. Tarifeli seferlere bağlı olarak ancak kapasiteyi planlıyabiliyoruz. Ümit ediyorum yakın bir gelecekte charter(tarifesiz) seferleri düzenleyecek bir kapasite oluşur orada. Önemli bir pazar. Kapasitesi yüksek bir pazar. Çin tabi dünyanın liderliğine oynayan bir pazar. Türkiye'nin iyi ilişkilerinin olması zaten turizmi direkt etkileyecek. Artıyor rakamlar. Hep telaffuz ettiğimiz 1 milyon rakamına ulaşmasını bekliyoruz. Birkaç yıl içerisinde ulaşacağımızı düşünüyorum" dedi.

"Trabzon'a kültür turları gelmeye başlayacak"

Daha çok turist çekmek için atılacak adımlar ve alternatif tur rotaları oluşturmak amacıyla Trabzon'da faaliyet gösteren seyahat acentalarıyla buluşan Bağlıkaya, özellikle birinci etabı geçtiğimiz mayıs ayında yeniden ziyaretçilere açılan Sümela Manastır'nın önemine vurgu yaptı.Son bir ayda 48 bin ziyartçiyi ağırlayan Sümela Manastırı'nın kentin vazgeçilmezlerinden olduğuna dikkat çeken Manastırı da gezen Bağlıkaya, "Sümale çok önemli bir yer. Trabzon için vazgeçilmez bir yer. Sümela'nın olmadığı dönemde Trabzon'un turizmi farkı bir şekilde gelişti. Yayla turizmi ve Arap turizmi ağırlıklı gelişti. Çok şükür sonunda bir bölümü de olsa açıldı. Bundan sonraki dönemde doğa turizminin dışında yayla ve Arap turizminin dışında buraya kültür turları da yavaş yavaş gelmeye başlayacak.Trabzonlular çok mutlu, turizmciler çok mutlu.Karadeniz bölgesine baktığınız zaman Trabzon en önemli destinasyon. Buranın ilgi odaklarını artırmamız gerekiyor. Geçen seneden bu seneye üç kat daha fazla kültür turu çıkıyor Türkiye'de. Kültür turları gerçekten patlamış durumda. Bizim de bir katkımız olduysa ne mutlu bize." diye konuştu.

"2018 yılının üstünde yeni bir rekor kıracağız"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, turizmde 5 aylık veriler doğrultusunda 2018 yılının üstünde yeni bir rekor kırılacağını söyledi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK), konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin kredi kartı harcamalarında taksit sınırlamasının 9 aydan 12 aya çıkarmasının seyahat edenlerin sayısını artıracağını kaydeden Bağlıkaya, " Seyahat eden sayısını artıracağı için biz pozitif bakıyoruz. Zaten bizim taksit artışı ile ilgili taleplerimiz vardı. İnşallah daha iyi olacak" şeklinde konuştu. Kurban Bayramı rezervasyonları ile ilgili ise Bağlıkaya, "Kurban Bayramı rezervasyonları çok hareketlenmedi diyebilirim. Çünkü yazın başı İstanbul seçimlerinden sonra bir tatil furyası temmuz ayının ortasından itibaren hareketlenecektir diye düşünüyorum" dedi.

"Alman ve Rus turistlerin Baksı Müzesi'ne ilgisi artıyor"

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya ve heyeti, Bayburt'ta 62 dönüm üzerinde yer alan Hüsamettin Koçan tarafından kurulan Baksı Müzesi'ni de ziyaret etti. Geçtiğimiz yıl 25 bin ziyaretçiyi ağırlayan Müze ile ilgili heyet üyeleri, Koçan'dan bilgi aldı. Bu yıl 30 bin ziyaretçi hedeflediklerini dile getiren Koçan şunları söyledi: "Eylül ayında konserler olacak. Amfi tiyatromuz geçen sene açtık. Yayınlarımız olacak. Çocuklara burs veriyoruz. Bu tüm çevre illerdeki yetenekli çocukları hem tespit edeceğiz hem de burs ile destekleyeceğiz. Belki müzemize bir çocuk bölümü ekleyeceğiz.Avusturya ve Almanya'dan çok geliyorlar. Rusya'dan gelmeye başladılar. Yerli izleyici artıyor. Yerli turiste iki profil var. İlki bu bölgenin insanın gurbete gitmiş onlar geliyorlar. İkincisi Türkiye'nin daha çok üst sınıfı kültürle sanatla ilgili olan sınıf ve yurt dışına gidip farklı heyecanlar arayan sınıf. Onlar yoğun miktarda geliyorlar. Onlar da gözle görülür bir artma var. Gurbetçi dediğimiz sınıfta ve Türkiye'nin kültür sanatla ilgili üst ekonomisinden gelenler artıyor. Tur şirketleri geliyor"

"Ummanlı turistlerin Trabzon'a gelişleri arttı"

Umman'ın hava yolu şirketlerinden olan Salam Air geçtiğimiz günlerde Trabzon'a direkt uçuşlara başlarken kentte konaklama sektöründe hizmet verenlerden biri olan Buğra Bayraktar, "Umman talebimiz çok hızlı bir şekilde artıyor.Geçen seneye göre yüzde 100 bir artış var Umman pazarında.Körfez ülkelerinden kentimize yıllardır ciddi bir talep var yıllardır. Umman bunu en son keşfeden ülke oldu. Sümela'ya talep artışı oldu. Körfez ülkelerinden Uzungöl'e talep var. Avrupalı turist özellikle Sümela Manastırı için geliyor ve gelecektir" diye konuştu.

Doğu Karadeniz'de konaklayan yerli ve yabancı ziyaretçi sayısı(2018 yılı)

Artvin: 253 bin 462

Bayburt: 19 bin 186

Giresun: 220 bin 506

Gümüşhane: 72 bin 913

Ordu: 321 bin 18

Samsun: 432 bin 903

Rize: 162 bin 359

Tokat: 264 bin 4

Trabzon: 584 bin 948

Toplam: 2 milyon 331 bin 299

(Fotoğraflı)

- Trabzon