TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya: Tüm oteller bayramı yüksek dolulukla kapatacak

9 Günlük Ramazan bayramının önceden açıklanması turizm sektörünü hareketlendirdi. Tüm otellerin bayramı yüksek dolulukla kapatacağını söyleyen TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, "6-7 milyar TL civarında bir hareket olmasını bekliyoruz. O da 1 milyar dolar civarında bir bütçe demektir" dedi.

Bayram tatilinin başlamasına kısa bir süre kala, otellerin neredeyse tamamı doldu. Bayram tatilinin önceden açıklanmasından dolayı ciddi bir hareketlilik yaşandığını belirten Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Tatilinin ilk defa önceden açıklanıyor olmasının çok faydasını gördük. İnşallah bundan sonraki bayramlarda da önceden birleştirme yapılırsa bu hareketliliği hızla yukarıya doğru çekeceğiz. Kıyı şeridindeki 1'inci bant otellerin tamamı dolu. Çok az boş var, onlar da dolar. Ama 2'nci ve 3'üncü bantlardaki otellerde belli oranlarda doluluk düşüklüğü var. Bayram sırasında artık insanlar araçlarına atlayıp sahil kesimlerine giderek tatillerini yapıyorlar. Önceden rezervasyonlar olduğu kadar gidip otellere giriş yapanlar oluyor. Tüm oteller bayramı yüksek dolulukla kapatacak." İfadelerini kullandı.

"KÜLTÜR TURLARINDA DA CİDDİ BİR TALEP VAR"

Birinci bant otellerin tamamının yüzde yüz dolu olacağını söyleyen Bağlıkaya, "3'üncü bant otellerde yüzde 80'lerde kalır. Kültür turlarında ise, Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Kapadokya ve Karadeniz Bölgeleri dikkat çeken bölgeler. Özellikle Karadeniz Bölgesi'nde yayla turizmi anlamında otellerde doluluk çok yüksek. Şehir içinde otel dolulukları düşük. Kültür turlarında da ciddi bir talep var. Türkiye'nin her bölgesi artık yavaş yavaş birbiri ile dengeli bir şekilde turist almaya başladı." diye konuştu.

"SÜMELA MANASTIRI'NIN TEKRAR TURİZME AÇILMASININ YABANCI TURİSTE DAHA FAZLA OLUR"

Bağlıkaya, " Sümela Manastırı'nın tekrar turizme açılmasının pozitif etkisi yabancı turiste daha fazla olur. Karadeniz zaten mevsimsel olarak bakıldığında tam gidilecek dönemde. Dolayısı ile o bölgeler bayram ve sezon döneminde ciddi bir biçimde iç turizmden pay almaya başladı"dedi.

YERLİ TURİST İÇİN DENİZ, KUM VE GÜNEŞ TATİLİ ALTERNATİFİ

"Döviz hareketliliğinden dolayı uygun bütçeli sahil kesimlerinde otel bulamayan vatandaşlar, tercihlerini kültür turizmden yana kullanıyorlar" diyen Bağlıkaya, " Kültür turlarında ciddi bir artış var. Neredeyse 3 misli geçen senenin daha fazla yerli turist hareketi var. Zaten vatandaşlarımız alternatifleri hemen buluyor. Bizim önerimiz şu; sahil kesimlerde yabancı turistlerin tercih etmediği bölgelerde, eğer deniz kum güneş tatili yapacaksa yabancı turistlerin daha az tercih ettiği bölgeleri tercih etmesinde fayda var. Bu bölgeler, Didim Bodrum'dan üst kısımdan Çanakkale'ye kadar olan bölümde ciddi bir iç turizm hareketi zaten var. Alt tarafta da Alanya'dan sonraki bölgeler. Mersin'den Anamur'a kadar olan sahil kesimleri yerli müşterilerimiz için daha uygun bütçeli tatil imkanı veriyor." tavsiyelerinde bulundu.

"6-7 MİLYAR TL CİVARINDA BİR HAREKET OLMASINI BEKLİYORUZ"

Bayram boyunca hareketliğin devam edeceğine dikkat çeken Bağlıkaya, "6-7 milyar TL civarında bir hareket olmasını bekliyoruz. O da 1 milyar dolar civarında bir bütçe demektir. Otellerin doluluk oranlarına yalnızca bakmamak lazım. Bu tür bayram tatillerinde eş dost akraba ziyaretleri de çok revaçta." dedi.

"VATANDAŞLARIN KAÇAK FAALİYETLERE UYGUN FİYATLI OLSA DA İTİBAR ETMEMESİNİ RİCA EDİYORUM"

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın TÜRSAB'a verdiği denetim yetkisi hakkında da konuşan Firuz Bağlıkaya, "Sahte acentecilik faaliyetleri konusunda vatandaşlar mağdur olmasın diye bizim çok ciddi önlemlerimiz var. Online alışveriş yapan vatandaşlarımızın, sitelerdeki dijital doğrulama sistemini seyahat acenteleri birliğinin amblemini görmelerini istiyoruz. Onun dışında biz zaten yol denetimlerini neredeyse geçen döneme göre 10 misli arttırdık. Ciddi bir denetim ekibi kurduk ve denetimlerimize devam ediyoruz. Bu tür faaliyetlerin kamuya yansıması şu şekilde oluyor. Bayram dönemlerinde yaşadığımız kazaların önemli bir bölümüne bakıyoruz, resmi kurum olmayan şirketler tarafından düzenlenmiş seyahatlar oluyor. Neden çünkü kayıtlı ve resmi kurumların bir takım kurallara uyması gerekiyor. O kuralları de biz denetliyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığımız da ciddi denetimler yapıyor. Dolayısı ile ben vatandaşların bu tür kaçak faaliyetlere uygun fiyatlı da olsa itibar etmemesini rica ediyorum" diye konuştu.

"TÜRKİYE'DE VERGİLENDİRİLMEMİŞ KAYIT ALTINA ALINMAMIŞ SİTELERLE İLGİLİ YAPTIRIMLAR GELİYOR"

İnternet sitesi üzerinde kayıt dışı faaliyet gösteren şirketler hakkında konuşan Başkan Bağlıkaya, "Yasal düzenlemeler bu konuyla ilgili yapıldı. Turizm Bakanlığımız da yasa hazırlanıyor, son halini alıyor. Bayramdan sonra meclise gelmesini bekliyoruz. Yasal alt yapısı da hazırlanmış bir şekilde, Türkiye'de vergilendirilmemiş kayıt altına alınmamış sitelerle ilgili de yaptırımlar geliyor." dedi.

"SÜRPRİZ YAŞAMAMAK İÇİN ERKEN REZERVASYON YAPMAK DA FAYDA VAR"

Başkan Bağlıkaya, erken rezervasyonların önemine dikkat çekerek, "Şubat, mart gibi tatil programlarını yaparak planlarını yapması gerekiyor. Aksi takdirde o günün koşulları neyse o fiyattan almak zorunda kalacaklar. Eğer otel dolulukları yüksekse daha pahalı, düşükse daha uygun olur. Sürpriz yaşamamak için erken rezervasyon yapmak da fayda var." İfadelerini kullandı.

Kaynak: DHA