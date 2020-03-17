TÜRSAB Başkanı: 'Bu yıl Turizm Ciddi Anlamda Daralacak'
Dünyada Corona virüsünün hızla yayılması birçok sektörü olumsuz yönde etkiledi.
17.03.2020 08:47 | Son Güncelleme: 17.03.2020 08:47
Dünyada Corona virüsünün hızla yayılması birçok sektörü olumsuz yönde etkiledi. Turizm sektörü ise bunların başında geliyor. Rezervasyon iptallerinin ciddi boyuta ulaştığı turizm sektöründeki son durumu Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya , VOA Türkçe'ye değerlendirdi
Kaynak: DailyMotion.com
Etiketler : Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği, Bağlıkaya, Güncel
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