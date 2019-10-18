Haberler » Güncel » TÜRSAB Başkanı'ndan 'booking.com' yorumu: Benzer firmalara da dava açacağız

TÜRSAB Başkanı'ndan 'booking.com' yorumu: Benzer firmalara da dava açacağız

TÜRKİYE Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Barbaros Bağlıkaya, booking.com hakkında haksız rekabet oluşturduğuna dair verilen kararın emsal olduğunu söyleyerek, "Benzer firmalara da dava açacağız" dedi.

18.10.2019 15:35TÜRSAB Başkanı'ndan 'booking.com' yorumu: Benzer firmalara da dava açacağız

TÜRKİYE Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Barbaros Bağlıkaya, booking.com hakkında haksız rekabet oluşturduğuna dair verilen  kararın emsal olduğunu söyleyerek, "Benzer firmalara da dava açacağız" dedi.

TÜRSAB Başkanı Firuz Barbaros Bağlıkaya, yapılacak olağan genel seçimi öncesi üyelerden destek istemek için Aydın'a geldi. Bağlıkaya, ilk olarak, Kuşadası ilçesindeki üyeleri ziyaret ettti. Daha sonra Kuşadası Belediyesi'ne misafir olan Bağlıkaya, ardından Didim'e geçti. Buradaki bir otelde üyeleriyle buluşan Bağlıkaya, basın mensuplarının TÜRSAB'ın açtığı davada,  booking.com'un haksız rekabet oluşturduğu yönünde karar verilmesini hatırlatması üzerine şöyle konuştu: "Açtığımız dava lehimize sonuçlandı. Belgesiz faaliyet olduğunu, vergilendirme olmadığını tespit ettik. Bundan sonraki süreçte, buna benzer firmalara dava açmaya devam edeceğiz. Bu kararın emsal bir karar olduğunu düşünüyoruz. Türkiye'de bundan sonraki süreçte, bu tür haksız rekabetlerin yapılmayacağını gösterdik. Hayırlı olmasını diliyorum."



Bağlıkaya, Türkiye, Aydın, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:49 Bakan Soylu, Boşnak annelerini kabul etti
16:49 Nuri Pakdil'in vefatı
16:48 Kırgızistan Güneydoğu Asya'ya enerji ihracatına hazırlanıyor
16:48 Muhtarlardan Vali Baruş'a ziyaret
16:43 Kadın kursiyerler Mehmetçik için hatim indirdi
16:43 Kent Müzesine eski otomobil bağışlandı
16:48 YPG'nin gerçek yüzü "Syria The Backstage" belgeseliyle ortaya çıkacak
18.10.2019 16:50:12