TÜRSAB BTK Başkanlarından Vali Ayyıldız'a ziyaret

Vali Ayyıldız ile gerçekleşen ziyarette acentelerin İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda yaşamış oldukları sıkıntılar hakkında görüşüldü. Ege BTK Başkanı Gencer ve Kuşadası BTK Başkanı Yurtcan ile Vali Ayyıldız görüşmede acentelerin sorunlarının kısa sürede çözüme kavuşturulması için gereken adımların atılarak çalışmaların yapılması kararını aldılar.

"İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda problem yaşayan acentelerimizin sorunlarına çözüm üretme kararını aldık"

İzmir Valisi Erol Ayyıldız ile yapılan görüşme hakkında konuşan TÜRSAB Ege BTK Başkanı Gencer İzmir'de faaliyetlerini sürdüren acenteler için yararlı bir görüşmenin gerçekleştiğini söyledi. Ziyarette acentelerin yaşadıkları sorunların gündeme geldiğini belirten Başkan Gencer, "İzmir Valisi Sayın Erol Ayyıldız'a acentelerimizin İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda yaşamış oldukları problemleri paylaştık. Görüşmemizde acentelerimizin problemlerinin çözüme kavuşturulması için gerekli tüm çalışmaları hayata geçireceğimizin kararını aldık" dedi.