TÜRSAB'dan Kayseri Turizmine Destek

TÜRSAB'ın kahvaltı etkinliğine katılanlar arasında; Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Ekonomi eski Bakanı Mustafa Elitaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Taner Yıldız, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ve Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış'ın yanı sıra; TÜRSAB Başkan Yardımcısı Bedirhan Bayka, Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Özden, H. İbrahim Canatan, M. Nezih Hacıalioğlu, Erciyes BTK Başkanı Ali Emre Mart ve Erciyes BTK Yönetim Kurulu Üyeleri yer aldı. TÜRSAB Bilgi Teknolojileri ve Medya İletişim Grup Başkanı Mesut Kanat'ın sunumuyla gerçekleşen toplantıda 90 seyahat acentası temsilcisiyle birlikte toplamda 150 katılımcı hazır bulundu.

Gastronomi, kültür ve tarihin bir arada harmanlandığı Kayseri, Türk turizminin gelişmesi açısından değerli bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Özellikle Kayseri bölgesi acentalarının yoğun ilgi gösterdiği toplantıda kürsüye çıkan TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz B. Bağlıkaya, söz konusu etkinliğin amacı ve Kayseri'nin turizm sektöründeki yeri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Sözlerine tüm katılımcıları selamlayarak başlayan Bağlıkaya; "Kükreyen bir Anadolu kaplanı olan Kayseri; ülkemizin büyümesinde ve ekonomimize yapmış olduğu katkıda hiç durmadan ilerleyen bir lokomotif. Doğa turizmi, sağlık turizmi, kültür turizmi, inanç, gastronomi ve kış turizmi açısından eşsiz değerlere sahip Kayseri'nin, turizmden hak ettiği payı almasının zamanı çoktan geldi" ifadeleriyle Kayseri'nin önemli bir destinasyon olduğuna dikkat çekti. Firuz Bağlıkaya; "Türkiye Seyahat Acentaları Birliği olarak, bu güzel şehri en iyi şekilde tanıtmak, anlatmak ve destinasyon olarak pazarlamak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Turizmde başarının sırrı, vatan aşkı ile arzu ve heyecan ile çalışmaktır. Birlikte çalışacağız ve başaracağız" şeklinde konuşarak, Kayseri turizmi için belirlenen hedefleri vurguladı.

Kahvaltı organizasyonunun ardından Kayseri Valiliği ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne nezaket ziyaretinde bulunan TÜRSAB Heyeti, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ile birlikte 7 milyon yıllık fosillerin bulunduğu sergiyi ziyaret ederek, incelemeler yaptı. Heyet daha sonra Erciyes'e hareket etti.

Kaynak: Bültenler