TÜRSAB'dan Vali Yazıcı'ya ziyaret

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), Çanakkale-Balıkesir Bölge yöneticileri Vali Ersin Yazıcı'yı makamında ziyaret etti.



TÜRSAB Çanakkale -Körfez Bölge Temsil Kurulu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çelik ve yeni seçilen üyeler, Vali Yazıcı'yı makamında ziyaret etti.



Vali Ersin Yazıcı, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), Çanakkale -Körfez Bölge Temsil Kurulu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çelik ve yönetim kurulu üyeleriyle bir süre görüşerek sohbet etti. Ziyarette TÜRSAB Körfez Bölge temsilcileri, Vali Ersin Yazıcı ile birlikte turizm sezonunu değerlendirerek önümüzdeki dönemler için yapılacak kısa ve uzun vadeli çalışmalarla ilgili de fikir alışverişinde bulundu.



Vali Yazıcı, "Turizm ülkemiz için önemli bir sektör"



Balıkesir ve bölgenin çok farklı potansiyellere sahip olduğunu ifade eden Vali Ersin Yazıcı, "Turizm ülkemiz için önemli bir sektör, getiri ve hizmet alanıdır. Bölgemiz, turizm açısından ülkemizin ve dünyanın önemli turizm destinasyonlarından birisine sahip. Doğal güzellikler, kültür varlıklarının zenginliği ve turizmin her çeşidinin potansiyel olarak bulunduğu bir bölgedeyiz. Turizm bir ekonomik aktivite olmanın ötesinde kültürleri kaynaştıran, barışı, hoşgörüyü ve birliktelik duygusunu güçlendiren bir sektördür. Bölgemiz özünde var olan turizm değerlerinin sağlayacağı katkıları gün ışığına çıkarmak sorumluluğumuzdur. Turizm sektörü, iktisadi kalkınmada göz ardı edilmemesi gereken ve karar alma süreçlerinde yerel aktörlerin mutlaka etkin olmalarını gerektiren bir sektördür" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA