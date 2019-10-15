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TÜRSAB GAP Bölge Temsil Kurulu seçimi yapıldı

TÜRSAB GAP Bölge Temsil Kurulu Başkanı Soner Bacaksız, güven tazeledi.

15.10.2019 16:06TÜRSAB GAP Bölge Temsil Kurulu seçimi yapıldı
TÜRSAB GAP Bölge Temsil Kurulu Başkanı Soner Bacaksız, güven tazeledi.
Tek listeyle gidilen TÜRSAB GAP Bölge Temsil Kurulu seçimlerinde mevcut başkan Soner Bacaksız, 56 oyla yeniden başkanlığa seçildi.
Bacaksız başkanlığındaki TÜRSAB GAP Bölge Temsil Kurulu yönetiminde İbrahim Halil Kılınç, Ayşegül Özkeleş, Nurdan Öğücü, Güllü Alkurt, Ali Canbek ve Mehmet Güzelbulut asil üye olarak yer alırken Mustafa Hacıarap, Kayahan Köse, Gülcan Durmaz, Mehmet Ali Doni, Gül Altun, Mesut Şimşek ve Murat Avcı yedek üye olarak yer aldı.

Güncel

Kaynak: AA

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