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TÜRSAB'tan öğrencilere giyim yardımı

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Doğu Anadolu Bölge Yönetim Kurulu ve acenteleri, bir köy okulundaki öğrencilere giyim yardımında bulundu.

19.12.2019 17:30 | Son Güncelleme: 19.12.2019 17:35 TÜRSAB'tan öğrencilere giyim yardımı
Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Doğu Anadolu Bölge Yönetim Kurulu ve acenteleri, bir köy okulundaki öğrencilere giyim yardımında bulundu.

TÜRSAB Doğu Anadolu Bölge Yönetim Kurulu ve acenteler, 'ın Muradiye ilçesine bağlı bir köy okulunda eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere giyim ve kırtasiye yardımında bulundu. Yardımla ilgili açıklamada bulunan TÜRSAB Doğu Anadolu Bölge Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Özgökçe, köy okulu öğretmeninin Van Yüzüncü Yıl Üniversitesindeki (YYÜ) öğrencilere ulaştığını ifade ederek, "YYÜ öğrencilerimizde bize gelip bir yardım kampanyası yapmak istediklerini söylediler. Öğrencilerimiz bir tur yapmak istediklerini ve o turun gelirlerini köy okulundaki öğrencilere vermek istediklerini, ancak işin içinden çıkamadıklarını söylediler. Bizde onlarla beraber bir tur yaparak oradan bir bütçe ayırdık. Daha sonra TÜRSAB üyelerimizden de rica ettik. Onlarda bizi kırmadılar. Böylece köy okulumuzdaki 35 öğrencimize mont, bot, kazak, pantolon ve kırtasiye malzemesi hediye ettik. Hem kampanyamıza katılan üyelerimize, hem de duyarlılıklarından dolayı üniversite öğrencilerimize teşekkür ediyorum" dedi. - VAN

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği, Van, Yaşam

Kaynak: İHA

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