Haberler » Güncel » TÜRSAB'tan Taşköprü çıkartması - Haber

TÜRSAB'tan Taşköprü çıkartması

TÜRSAB Batı Karadeniz Bölge Temsilcileri, bu ayki toplantılarını Taşköprü ilçesinde gerçekleştirdi.

12.12.2019 14:48 | Son Güncelleme: 12.12.2019 14:53TÜRSAB'tan Taşköprü çıkartması
TÜRSAB Batı Karadeniz Bölge Temsilcileri, bu ayki toplantılarını ilçesinde gerçekleştirdi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Batı Karadeniz Bölge Temsil Kurulu, yönetim kurulu toplantısını Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal'ın ev sahipliğinde gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Abdullah Çatal'ın daveti üzerine Taşköprü'ye gelerek ilk toplantılarını gerçekleştiren Seyahat Acentalarının Temsilcileri, Taşköprü'de gerçekleştirdikleri toplantı sonrası Başkan Çatal ile birlikte ilçedeki tarihi ve kültürel yerleri gezdi. Gezide konuşan Başkan Çatal, toplantılarını ilçede gerçekleştiren TÜRSAB heyeti teşekkür etti. - KASTAMONU

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği, Abdullah Çatal, Batı Karadeniz, Taşköprü, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:08 Fas Kralı'ndan İslam dünyasının zenginlikleri için yeni yol haritası çağrısı - Haber
17:08 Kalın saç tellerinin ince teller kadar güçlü olmadığı tespit edildi - Haber
17:08 Malatya'da, "Hayvan Beslenme ve Bilgilendirme" semineri düzenlendi - Haber
17:07 Robot refakatçiler geliyor - Haber
17:07 Dev çalışmada abone bağlantıları sürüyor - Haber
16:56 Okul yakınındaki bakkalda satılan "şırınga çikolatalar" toplatıldı - Haber
16:52 Açık cezaevinden izinli çıkıp firar etti, uyuşturucudan tutuklandı - Haber
16:25 Bolu Dağı Tüneli çalışmaların ardından trafiğe açıldı - Haber
15:24 Beklenen açıklama geldi! İstanbul'da aralık ayında kar yağması düşük ihtimal - Haber
15:02 20 bin TL'lik altın çaldılar, "Zevk için yaptık" dediler - Haber
12.12.2019 17:10:04