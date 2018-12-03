Türsab Üyeleri Bilecik'in Turizm Değerlerini Yakından Gördü

03 Aralık 2018 Pazartesi 12:35



03 Aralık 2018 Pazartesi 12:35

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Güney Marmara Yönetim Kurulu Başkanı Murat Saraçoğlu, TÜRSAB üyeleri ve seyahat acentesi üyelerinden oluşan heyet, Bilecik ve ilçelerindeki tarihi ve kültürel değerlerin yanı sıra turizme ilişkin sahip olduğu değerleri güzellikleri yakından gördü.Son zamanlarda özellikle turizmde, Marmara'nın önde çıkan şehirlerinden olan Bilecik' TÜRSAB üyelerini ağırladı. Bilecik Belediyesi ve Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı işbirliğinde düzenlenen programda seyahat acentelerinin üzerinde hem fikir oldukları düşünce, 2019 yılının tarih ve kültür turizminde Bilecik yılı olacağı belirtildi. Bilecik Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Görevlisi Umut Özdemir'in rehberlik ettiği heyet, Pelitözü Gölpark ve Yaşayan Şehir Müzesi ziyareti ile başlayan gezileri kapsamında; Osmaneli ilçemizdeki İçmeler Tesisi, Tarihi Konakları ve Rüstem Paşa Cami, Aya Yorgi Kilisesini ziyaret ederken, Söğüt ilçemizde, Kuyulu Mescit, Çelebi Mehmet Cami, Hamidiye Külliyesi, Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret etti. Pazaryeri ilçemizde ise Bozcaarmut, Küçükelmalı Göletini gezen heyet, daha sonra Kınık Köyünde çömlek sanatını yakından görme imkanı buldu. Bilecik'te de Şeyh Edebali Türbesini ziyaret eden heyet, Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi ve Yaşayan Şehir Müzesini ziyaret ederek, Bilecik'in tarihi ve kültürel değerleri hakkında bilgiler aldı.2019 kültür ve tarih turlarında Bilecik daha fazla yer alacakBilecik'teki tarihi ve kültürel değerler başta olmak üzere, doğal güzellikleri ve keşfedilmemiş özelliklerine hayran kalan heyet üyeleri, Bilecik'i 2019 kültür ve tarih turlarında daha çok yer alacağını belirtti.TÜRSAB Güney Marmara Yönetim Kurulu Başkanı Murat Saraçoğlu ise, Bilecik'in özellikle tarih ve turizmine ilişkin yaptıkları çalışmalar dolayısıyla AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı ve Belediye Başkanı Nihat Can'a teşekkür etti.Bilecik'i her sahip olduğu doğal güzellikler ve turistik değerler dolayısıyla yakından takip ettiklerini kaydeden Yönetim Kurulu Başkanı Murat Saraçoğlu, şehrin turizmdeki geleceğinin parlak olduğunu kaydetti. - BİLECİK