Turşu bidonundan sincap çıktı
Adana'nın Kozan ilçesinde durdurulan bir araçta turşu bidonlarına saklanmış sincap yavrusu çıktı.
12.04.2020 11:50 | Son Güncelleme: 12.04.2020 11:54
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yol kontrolünde durdurdukları bir otomobilde arama yaptı. Araçtaki turşu bidonları polisin dikkatinden kaçmadı. Bidonları açan polisler yaprakların içine gizlenmiş 5 adet yavru ile birlikte toplam 6 adet sincap ele geçirdi.
Sincaplar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, araç sahibi hakkında işlem başlatıldı. - ADANA
Kaynak: İHA
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