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Turşu bidonuyla uyuşturucu servisi

Bursa'da bindiği takside polisleri fark edince tedirgin olan şahıs, motorize yunusların dikkatinden kaçmadı.

26.09.2019 11:16Turşu bidonuyla uyuşturucu servisi
Bursa'da bindiği takside polisleri fark edince tedirgin olan şahıs, motorize yunusların dikkatinden kaçmadı. Taksiyi durduran yunuslar, şahsın turşu bidonuyla satmak üzere yanına aldığı uyuşturucuları ele geçirdi.

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Yunus Timleri Büro Amirliği ekipleri, Osmangazi'ye bağlı Çırpan Mahallesi'nde seyir halinde iken bir taksinin içindeki yolcunun şüpheli hareketler sergilediğini fark etti. Şüphe üzerine taksiyi durduran yunus ekipleri, yolcu S.Y'yi aşağı indirdi. S.Y'nin üzerini ve bindiği taksiyi aradı. Aramalarda S.Y'nin taksiyle taşıdığı bir turşu bidonunun içerisinde uyuşturucu madde bulundu.

S.Y'yi ve uyuşturucu dolu turşu bidonunu emniyete götüren ekipler, bidonun içinde 500 gram esrar olduğunu tespit etti. Şüpheli S.Y, Motosikletli Yunus Timleri Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından polis merkezine teslim edildi. - BURSA

Osmangazi, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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