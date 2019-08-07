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Turşu Festivali 31 Ağustosta

Orhangazi'de bu yıl 6'ncısı yapılacak olan Gedelek Turşu Festivali için hazırlıklar başladı.

07.08.2019 18:41 Turşu Festivali 31 Ağustosta
Orhangazi'de bu yıl 6'ncısı yapılacak olan Gedelek Turşu Festivali için hazırlıklar başladı.

Gedelek Turşu Festivali Komisyonu, Kaymakam Yalçın Yılmaz başkanlığında bir araya geldi. Orhangazi Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı, Ticaret ve Sanayi Odası, İlçe Tarım Müdürlüğü, Gedelek Kalkınma Kooperatifi ve Gedelek Muhtarlığı'ndan oluşan tertip komitesi bu yıl düzenlenecek olan festival için fikir alışverişinde bulundu. Komite üyeleri her yıl daha da zenginleşen Gedelek Turşu Festivali için bir önceki yılın eksiklerini masaya yatırarak neler yapılacağı konusunda fikir alış verişinde bulundu. Festivalin geniş kitlelere ulaşabilmesi için tanıtımlara önem verilmesi gerektiğini vurgulayan komite üyeleri, konu ile alakalı görev dağılımı yaptı. - BURSA

Yalçın Yılmaz, Orhangazi, Güncel

Kaynak: İHA

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