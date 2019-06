VOLKAN KAŞİK - Spor Toto Süper Lig'de gösterdiği performansla UEFA Avrupa Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılma hakkı kazanan Yeni Malatyaspor'un genel sekreteri Burak Çakır, kendilerine güvendiklerini söyledi.

Burak Çakır, Yeni Malatyaspor'un Süper Lig'deki performansı, transfer çalışmaları ve UEFA Avrupa Ligi hedeflerine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Sarı-siyahlı takımın son iki sezondur Süper Lig'de mücadele ettiğini hatırlatan Çakır, iyi bir performans sergileyerek sezonu güzel bir noktada tamamladıklarını aktardı.

Süper Lig'de 2018-2019 sezonunu hedeflerinin üzerine çıkarak 47 puanla 5. sırada tamamladıklarını vurgulayan Çakır, "Başarılı bir sezonu geride bıraktık. Elde ettiğimiz başarı sonucu UEFA Avrupa Ligi'nde yer alabilmek için ön eleme maçı oynamaya hak kazandık. Mutlu ve gururluyuz. UEFA Avrupa Ligi'nde en iyi şekilde mücadele edeceğiz." dedi.

"Başarılı bir kura oldu"

Her zaman gerçekçi hedeflerden yana olduğunu dile getiren Çakır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hedeflerin gerçekçi olması durumunda başarı elde edilebileceğine inanıyorum. 'UEFA Avrupa Ligi'ne gidip şunu yapacağız, bunu yapacağız.' demek gerçekçi değil. Popülist bir yaklaşım olur. Popülist yaklaşımların sonunu da görüyoruz. Geçtiğimiz günlerde kuralar çekildi. İkinci eleme turunda Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile Letonya ekibi Rigas eşleşmesinin galibiyle karşılaşacağız. Bizim için başarılı bir kura oldu. Her iki takımı da yenebilecek ve turu geçebilecek güçteyiz. UEFA Avrupa Ligi'nde gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Sadece Rigas ile karşılaşmamız durumunda bir dezavantajımız söz konusu. O da Batı Avrupa ülkelerinde liglerin devam ediyor olması. Yani 15-16. haftada olan bir takımın futbolcusunun performansı ile temmuz ayında lige başlayacak takımın futbolcusunun fiziksel yapısı aynı olmuyor. Ancak yine de biz her iki takımı da eleyebilecek güçteyiz."

"Transfer çalışmaları sürüyor"

Burak Çakır, hem Süper Lig hem de UEFA Avrupa Ligi için hazırlıklarının sürdüğünü belirterek, bu kapsamda transfer yaptıklarını ifade etti.

Fildişi Sahili'nden Moryke Fofana'yı renklerine bağladıklarını anımsatan Çakır, "Transfer çalışmaları, Sergen (Yalçın) hocanın sunduğu rapor doğrultusunda tüm hızıyla sürüyor. Güney Amerika'dan görüştüğümüz ve beğendiğimiz bir futbolcu var. Yüzde 90 anlaştık. İç transferlerimiz ve bazı futbolcularla da görüşmelerimiz devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Çakır, 19 Temmuz'a kadar takım listesini UEFA'ya teslim etmeleri gerektiğini kaydetti. UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçlarını 25 Temmuz'da Malatya'da, rövanşı ise 1 Ağustos'ta deplasmanda oynayacaklarını söyleyen Çakır, müsabakalarda en iyi şekilde mücadele edip, turu geçmeye çalışacaklarını bildirdi.

Çakır, sezon hazırlıklarının devam ettiğine değinerek, "Futbol uzun bir maraton. Sezona iyi veya kötü başlayabiliriz. Ben 34 hafta sonunun dikkate alınması gerektiğini düşünüyorum. İnişli çıkışlı dönemler olacaktır ancak 34 haftanın sonunda Yeni Malatyaspor ligi rahat bir konumda bitirecektir. Süper Lig'de de UEFA Avrupa Ligi'nde de en iyi şekilde mücadele edeceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.

