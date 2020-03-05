Turu (La Gallina Turuleca) Filmi

Eduardo Gondell ve Víctor Monigote ikilisinin yönetmenliğini yaptığı Arjantin İspanya ortak yapımı animasyon filminin senaryosunda Pablo Bossi, Juan Pablo Buscarini ve Eduardo Gondell'in imzaları bulunuyor.Yönetmen: Víctor Monigote, Eduardo GondellSenaryo: Eduardo Gondell, Pablo Bossi, Juan Pablo BuscariniFilmin Türü: AnimasyonOrijinal Adı: Turu (La Gallina Turuleca)Yapımcı Firma: Siyah Beyaz MoviesYapım Yılı: 2019Yapım Ülkesi: İspanya, ArjantinOrijinal Dili: İspanyolcaFilmin Süresi: 80 dk.Dağıtıcı Firma: CGV Mars DağıtımVizyon Tarihi: 01.05.2020Turu (La Gallina Turuleca) Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.