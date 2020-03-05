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Turu (La Gallina Turuleca) Filmi

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05.03.2020 14:58 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:58Turu (La Gallina Turuleca) Filmi
Gondell ve Víctor Monigote ikilisinin yönetmenliğini yaptığı ortak yapımı animasyon film inin senaryosunda Pablo Bossi, Juan Pablo Buscarini ve Eduardo Gondell'in imzaları bulunuyor.


Yönetmen: Víctor Monigote, Eduardo Gondell
Senaryo: Eduardo Gondell, Pablo Bossi, Juan Pablo Buscarini
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: Turu (La Gallina Turuleca)
Yapımcı Firma: Siyah Beyaz Movies
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: İspanya, Arjantin
Orijinal Dili: İspanyolca
Filmin Süresi: 80 dk.
Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım
Vizyon Tarihi: 01.05.2020

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Kaynak: InterSinema.com

5.03.2020 18:16:16