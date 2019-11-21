Haberler » Yaşam » Türü tehlike altında olan vaşak, ayağından asılmış şekilde ölü olarak bulundu - Haber

Türü tehlike altında olan vaşak, ayağından asılmış şekilde ölü olarak bulundu

Rize'de türü tehlike altında olduğu bilinen vaşak, ayağından iple demirliklere bağlanmış şekilde ölü olarak bulundu. İlçe Jandarma Komutanlığı ve Milli Parklar Müdürlüğü konunun aydınlanması için çalışma başlattı.

21.11.2019 00:37 | Son Güncelleme: 21.11.2019 09:14

'de nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan vaşak, ayağından iple demirliklere bağlanmış şekilde ölü olarak bulundu.

KONUNUN AYDINLANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde türü tehlikede olduğu bilinen vaşak, ayağından asılmış şekilde ölü olarak bulundu. Mollaveyis köyünde bir işletmenin önünde fark edilen vaşak için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkilileri harekete geçti. Ayağından iple demirliklere bağlanmış şekilde ölü olarak bulunan vaşak için ilçe Komutanlığı ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkilileri konunun aydınlanması için çalışma başlattı. Yetkililer tarafından alınan Vaşak, incelenmek üzere laboratuvara getirildi.

"EN AĞIR CEZAYI ALMALARI GEREKİYOR"

Hayvanın fotoğraflarına ulaşan MHP Çamlıhemşin İlçe Başkanı Eyüphan Zararsız, konuyu yetkili mercilere bildirdiğini ve konuyla ilgili detaylı çalışmanın yürütüldüğünü ifade etti. Zararsız, yaptığı açıklamada, "Hayvanı o şekilde görenler hemen fotoğraflarını çekip bana ihbarda bulundular. Ben ilçede hayvan sever olarak bilinen biriyim. Hemen Kaymakam beye ve İlçe Jandarma Komutanlığına konuyu ilettim. Milli Parklar yetkilileri ölü hayvanı inceledi ve olay yerinden kaldırdı. Allah'ın adaleti var. Bunu yapanlarda buna göz yumanlarda Allah'ın önünde hesap verecek. Yetkili taraflarca soruşturma devam etmektedir. Dünyada nesli tükenmekte olan bu canlı için milyonlarca km yol kat edip fotoğrafını çekmek için seyahat eden yerli yabancı fotoğraf sanatçıları var. Allah bize böyle bir can nasip etmiş bu canı yok edenler cezasını adalet önünde çekmeleri gerekiyor. Özellikle ayak bileğinden bağlayıp oraya asanlar en ağır ceza ile cezalandırılması gerekiyor. Yetkilileri göreve davet ediyorum" dedi.

KAHRAMANMARAŞ'TA VAŞAK TÜFEKLE ÖLDÜRÜLDÜ

Öte yandan, Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde nesli tükenme tehlikesi bulunduğu için koruma altında olan vaşak, av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. İhbar üzerine bölgeye giden Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş şube Müdürlüğü ekipleri, vaşağın av tüfeği ile vurulduğunu belirledi. 3-4 gün önce öldürüldüğü tahmin edilen vaşak araziye gömülürken, hayvanı öldüren kişiyi tespit edip, yakalamak için çalışma başlatıldı.

Türü tehlike altında olan vaşak, ayağından asılmış şekilde ölü olarak bulundu

Jandarma, Rize, Yaşam

Kaynak: İHA


Son Dakika Yaşam Haberleri
11:25 Dumlupınar Turizm ve Tanıtım Ofisi ilçe yönetimi oluşturuldu
11:22 Milli mücadele madalyası almaya giden gazilere jandarmadan ikram
11:07 Dodurga beldesinde Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri
11:00 Canpolat vatandaşların sorunlarını dinledi
10:53 Burhaniye'de Murat Altıntaş değişmez divan başkanı oldu
10:35 Son dakika: Suriye'nin kuzeyinde 145 kilometre uzunlukta 30 kilometre derinlikte güvenli bölge sağlandı
10:19 Yaşar Büyükanıt, ölmeden önce verdiği son röportajda FETÖ'cü savcıyı affetmedi
10:07 Kılıçdaroğlu: Saray'a gidip Erdoğan'la konuşan ismi biliyorum
09:47 Eski sevgilisi tarafından öldürülen Güleda'nın babası konuştu: Yüreğim almıyor
09:41 Genç kızın denize atlayıp intihara kalkıştığı anlar kamerada
09:18 Talihsiz vatandaşın cansız bedeni "Ölüü" yazan duvarın önünde bulundu
08:30 Son dakika: Genelkurmay Eski Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt vefat etti
00:37 Türü tehlike altında olan vaşak, ayağından asılmış şekilde ölü olarak bulundu
21.11.2019 11:46:32