Turunçgil Uzun Antenli Böceği'ne karşı ilaçlama yapılıyor

Eyüpsultan Belediyesi ekipleri, Turunçgil Uzun Antenli Böceği'nin ilçede tespit edilmesi üzerine ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.

Turunçgil Uzun Antenli Böceği'ne karşı ilaçlama yapılıyor
25.06.2020 10:09 | Son Güncelleme: 25.06.2020 10:19
Eyüpsultan Belediyesi ekipleri, Turunçgil Uzun Antenli Böceği'nin ilçede tespit edilmesi üzerine ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler özellikle Akşemsettin ve Yeşilpınar Mahallelerinde Turunçgil Uzun Antenli Böceği'ne karşı ağaçlarda kök ve gövde ilaçlaması yaptılar. Çalışmalarda öncelikle ilçede böcek bulunan ağaçlar tespit ediliyor ve işaretleniyor. Her ağaç böceklerden arındırılmak amacıyla farklı zamanlarda iki ayrı kez ilaçlanıyor. Söz konusu zararlının larvaları ağaçların odun dokusunda beslenerek zarar veriyor ve ağacı tamamen kurutuyor. Ağacın gövdesinden çıkış yapan erginlerin oluşturduğu çıkış deliklerinden ya da erginlerin görülmesi ile zararlının varlığı daha kolay tespit ediliyor.

Ergin çıkış delikleri 10-15 mm çapında olabiliyor. Zararlı böcek siyah renkte uzun antenlere sahip, üzerinde beyaz lekeler bulunan 25-35 mm uzunluğunda. Bacaklarının üst kısımları beyazımsı mavimsi bir renkte. 300 metreye kadar uçabilen böceklerin zarar verdiği bölgenin 50 metre civarındaki diğer ağaçlarda da zarara yol açtığı gözlendi. Mayıs ve ağustos ayları arasında ortalama 1-3 ay yaşayan ergin böcekler özellikle bu aylarda yoğun olarak gözleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Eyüpsultan Belediyesi, Akşemseddin, Yeşilpınar, Güncel, Haber

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