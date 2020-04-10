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Turuncu kategoride aranan terörist yaralı olarak yakalandı

Muş'un Varto ilçesinde güvenlik güçlerince durdurulan araçtaki teröristlerle çıkan çatışmada, turuncu kategorideki Mahmut Okay yaralı ele geçirildi.

10.04.2020 10:08 | Son Güncelleme: 10.04.2020 10:08
Turuncu kategoride aranan terörist yaralı olarak yakalandı
Muş 'un Varto ilçesinde güvenlik güçlerince durdurulan araçtaki teröristlerle çıkan çatışmada, turuncu kategorideki Mahmut Okay yaralı ele geçirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Muş'un Varto ilçesi, Varto- Karlıova yolunda jandarma kontrol noktasında dün akşam saatlerinde şüpheli bir araç durduruldu.
Araçtakilerin ateş açması üzerine çıkan çatışma sonucu, bölücü terör örgütü PKK'nın sözde Erzurum eyaleti doğu gücü sorumlusu (YPS sorumlusu), turuncu kategoride 1 milyon liraya kadar ödülle aranan "Hayri Mava" kod adlı terörist Mahmut Okay, yaralı olarak yakalandı.
Teröriste yardım ve yataklık yapan bir şüpheli de sağ olarak yakalandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Karlıova, Varto, Muş, Güncel
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