Turuncu kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

Siirt
'in Tillo
ilçesi kırsalındaki operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, turuncu kategoride aranan Naif Maral olduğu belirlendi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt'in Tillo ilc¸esi Çınarlısu ko¨yu¨ kırsalında, I·l Jandarma
Komutanlığınca yürütülen Şehit Güvenlik Korucusu
Res¸it Koçak
2019-07 Operasyonu'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, turuncu kategoride 600 bin lira ödülle aranan so¨zde Şeyhömer Dağı grubu alan sorumlusu "Ferman Gabar" kod adlı Naif Maral'in olduğu tespit edildi.
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Kaynak: AA