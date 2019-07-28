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Turuncu kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

Ağrı'da iç güvenlik operasyonları kapsamında etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin turuncu kategoride yer alan Uğur Arslan olduğu tespit edildi.

28.07.2019 16:37 Turuncu kategorideki terörist etkisiz hale getirildi
Ağrı'da iç güvenlik operasyonları kapsamında etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin turuncu kategoride yer alan Uğur Arslan olduğu tespit edildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında bugün İl Jandarma Komutanlığınca Ağrı Tendürek Dağı'nda gerçekleştirilen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.
Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin "Terörden Arananlar Listesi"nde 600 bin lira ödülle turuncu kategoride yer alan "Agir" kod adlı Uğur Arslan olduğu belirlendi.

Tendürek Dağı, Uğur Arslan, Ağrı, Güncel

Kaynak: AA

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