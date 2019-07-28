Turuncu kategorideki terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, Ağrı'da etkisiz hale getirilen 2 teröristten birisinin turuncu kategoride yer alan "Agir" kod adlı Uğur Arslan olduğunu açıkladı.28.07.2019 16:40
İçişleri Bakanlığı, Ağrı'da etkisiz hale getirilen 2 teröristten birisinin turuncu kategoride yer alan "Agir" kod adlı Uğur Arslan olduğunu açıkladı. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Ağrı Tendürek Dağı'nda İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin terörden arananlar listesinde 600 bin TL ödülle turuncu kategoride yer alan 'Agir' kod adlı Uğur Arslan olduğu tespit edilmiştir" denildi.
(İHA)
(İHA)
Tendürek Dağı, Uğur Arslan, Ağrı, Güncel
Kaynak: İHA