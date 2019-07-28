Haberler» 3. Sayfa» Haber

Turuncu kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

Turuncu kategorideki terörist etkisiz hale getirildiAĞRI - İçişleri Bakanlığı, Ağrı'da etkisiz hale getirilen 2 teröristten birisinin turuncu kategoride yer alan "Agir" kod adlı Uğur Arslan olduğunu açıkladı.

28.07.2019 17:04
Turuncu kategorideki terörist etkisiz hale getirildi
Turuncu kategorideki terörist etkisiz hale getirildi
AĞRI - İçişleri Bakanlığı, Ağrı'da etkisiz hale getirilen 2 teröristten birisinin turuncu kategoride yer alan "Agir" kod adlı Uğur Arslan olduğunu açıkladı.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Ağrı Tendürek Dağı'nda İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin terörden arananlar listesinde 600 bin TL ödülle turuncu kategoride yer alan 'Agir' kod adlı Uğur Arslan olduğu tespit edilmiştir" denildi.

Uğur Arslan, Ağrı, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
01:43   Sivas'da trafik kazası: 2 yaralı
01:23   2 katlı ahşap ev alev alev böyle yandı
23:48   Virajı alamayan tır devrildi: 1 yaralı
23:46   Aksaray'da otomobil alev alev yandı
23:35   15 gündür aranan yaşlı adamın parçalanmış halde cesedi bulunduğu iddiası
23:11   Kontrolden çıkan otomobilin altında kalan kadın hayatını kaybetti
23:07   Hatay'da trafik kazası: 3 yaralı