Haberler » Güncel » Turuncu ve gri listedeki teröristler etkisiz hale getirildi

Turuncu ve gri listedeki teröristler etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Van'ın Çatak ve Gürpınar kırsalında devam eden operasyonlar sırasında etkisiz hale getirilen 8 teröristten birinin terörden arananlar listesinde 600 bin lira ödülle 'turuncu liste'de, diğer bir teröristin ise 300 bin lira ödülle 'gri liste'de yer aldığını duyurdu.

25.10.2019 14:30Turuncu ve gri listedeki teröristler etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, Van'ın Çatak ve Gürpınar kırsalında devam eden operasyonlar sırasında etkisiz hale getirilen 8 teröristten birinin terörden arananlar listesinde 600 bin lira ödülle 'turuncu liste'de, diğer bir teröristin ise 300 bin lira ödülle 'gri liste'de yer aldığını duyurdu.
İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları çerçevesinde 8-10 Ekim tarihlerinde Van'ın Çatak ve Gürpınar kırsalında İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda etkisiz hale getirilen toplam 8 teröristten birinin; terörden arananlar listesinde 600 bin lira ödülle 'turuncu liste'de yer alan sözde Kato Marinos Cephesi Kaymaklı-Ördekli Alanı sorumlusu Argeş Çiya kod adlı Ferhat Bozkurt olduğunu duyurdu. Etkisiz hale getirilen teröristler arasında bulunan ve 300 bin lira ödülle 'gri liste'de yer alan bir diğer teröristin ise sözde Van Cephesi Gürpınar-Çatak Gücü sorumlusu Ali Miksi kod adlı Ali Yenice olduğu belirlendi.
(Mevlüt Hasgül/İHA)

İçişleri Bakanlığı, Gürpınar, Çatak, Van, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:00 Bakan kasapoğlu gençlerimizde bu gönül olduktan sonra, hiçbir engel yok
16:00 "Dönüşümde Üsküdar Modeli" projesi başladı
15:59 IOM Türkiye Şampiyonası başladı
15:58 Beydağ'da aranan şahıslara yönelik operasyon
15:58 Kırklareli'nden kısa kısa
15:58 Bolu'da aranan firari FETÖ şüphelisi İstanbul'daki hücre evinde yakalandı
15:58 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Terör bumerang gibidir.
25.10.2019 16:03:22