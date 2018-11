İDO'dan Sonra Turyol da Kontak Kapatabilir

Turyol Yönetim Kurulu Başkanı CHP'li Meclis Üyesi Yunus Can, İDO'nun seferlerine son vermesinin nedeninin maliyetlerin artık karşılanamaz hale gelmesi olduğunu belirterek, "Turyol olarak biz de kontak kapatabiliriz. Akaryakıt giderlerimiz geçen yıla göre yüzde 143 arttı" ifadesini kullandı.

Sözcü'de yer alan habere göre, 1 Aralık itibariyle iç hat seferlerine son verdiğini duyuran İDO'nun özelleştirilme süreci İBB Meclisi'nin 19 Kasım tarihli oturumunda tartışma yarattı. CHP'li Meclis Üyesi Hakkı Sağlam konuyla ilgili soru önergesi vererek, 2011 yılında İBB Meclisi tarafından oy çokluğu ile gerçekleştirilen İDO'nun özelleştirilme sürecini anlattı. Sağlam, İDO'nun iç hatlardan çekilmesinin ve faturasını 'devlete ve İBB'ye' kesmesinin hukuki ve ekonomik sonuçlarının olup olmayacağını sordu. Soru önergesi yanıtlanmak üzere oybirliği ile İBB Meclis Başkanlığı'na havale edildi.

"PARÇALAR DÖVİZE ENDEKSLİ, GİDERLER ARTTI"

Oylamanın ardından CHP'li ve AK Partili meclis üyeleri arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışma sırasında söz alan Turyol Yönetim Kurulu Başkanı olan CHP'li Meclis Üyesi Yunus Can konuyla ilgili dikkat çekici bir açıklama yaptı. Can, İDO'nun iç hat seferlerini durdurmasının nedeninin maliyetlerin çok yükselmesi olduğunu, geçen yıla göre akaryakıt giderlerinin yüzde 143 arttığını söyledi. Turyol'un da İDO'nun da kullandığı gemilerin motor parçalarının, yedek parçalarının yabancı menşeli olduğunu belirten Can, bu parçaların dövize endeksli olması nedeniyle giderlerin çok arttığını vurguladı.

"MALİYETLERİMİZ ÇOK FAZLA ARTTI"

İDO'nun deniz ulaşımındaki payının sadece yüzde 3 olduğunu ifade eden Can şöyle devam etti:

"İDO'nun olağanüstü bir sefer sayısı yok. Biz Turyol olarak ya da başka özel şirketler o seferleri gerçekleştirebilir. Ama biz de Turyol olarak her an kontak kapatabiliriz. Maliyetlerimiz çok fazla arttı. İDO'nun iç seferlerini iptal etmesinin arkasında başka neden aramaya gerek yok. Tek neden maliyetlerin artık karşılanamaz hale gelmesi."

TURYOL İSTANBUL'DA GÜNLÜK ORTALAMA 470 SEFER YAPIYOR

Turyol, İstanbul'da Kadıköy/Haydarpaşa-Eminönü/ Karaköy ve Üsküdar-Eminönü/Karaköy hatlarında tarifeli olarak günlük ortalama 470 sefer yapıyor. Ada turu ve Boğaz turu da düzenleyen firma, Çınarcık, Kocadere, Esenköy ve Armutlu ilçelerine de sefer gerçekleştiriyor.