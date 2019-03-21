2019 TUS Sonuçları ÖSYM Sınav Sonuç Sayfasında! Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı Sonuçları Sorgula!

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı yani TUS 2019 sonuçları ÖSYM'nin sitesinde yayımlandı. 24 Şubat 2019 tarihinde uygulanan 2019-TUS ve 2019- STS Tıp Doktorluğu değerlendirme işlemleri tamamlandı ve adayların erişimine açıldı. Diğer yandan adaylar, cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını 10 gün boyunca inceleyebilecekler. İşte 2019 TUS sonuçları sorgulama sayfası ve detaylar...

2019 TUS SONUÇLARI SORGULAMA

ÖSYM tarafından 24 Şubat 2019 tarihinde yapılan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 1. dönem sonuçları belli oldu. Sınava giren adayların merakla beklediği 2019 TUS sonuçları adayların erişimine açıldı. Aşağıdaki linkten TUS sonuçlarına T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirsiniz.

2019-TUS (1. Dönem) Sınav Sonuçları İçin Tıklayınız

2019- STS Tıp Doktorluğu (1. Dönem) Sınav Sonuçları İçin Tıklayınız

TUS SORU VE CEVAPLARI

ÖSYM tarafından bugün açıklanan TUS 1. dönem sonuçları ile birlikte sınav soru ve cevapları da adayların erişimine açıldı. Aşağıda linkten 10. gün boyunca aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarına bakabileceksiniz.

TUS Soru Ve Cevapları İçin TıklayınızTıklayınız

SORU CEVAPLARA NASIL BAKABİLİRSİNİZ?

Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve "Cevap Kâğıdı Görüntüleme" ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, cevap kâğıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebileceklerdir. Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebileceklerdir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir.İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir.