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TUS sonuçları açıklandı! ÖSYM TUS sonuçları sorgulama ekranı! TUS açıklandı!

25-31 Mart 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan 2020 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-TUS 1. Dönem) yerleştirme işlemleri tamamlandı. ÖSYM açıklaması ile TUS sonuçları açıklandı! TUS açıklandı! İşte, ÖSYM TUS sonuçları sorgulama ekranı!

03.04.2020 16:59 | Son Güncelleme: 03.04.2020 16:59
TUS sonuçları açıklandı! ÖSYM TUS sonuçları sorgulama ekranı! TUS açıklandı!

2020-TUS 1. Dönem Yerleştirme Sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. 25-31 Mart 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan 2020 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-TUS 1. Dönem) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. TUS açıklandı! TUS sonuçları açıklandı! ÖSYM TUS sonuçları sorgulama ekranı!

TUS SONUÇLARI AÇIKLANDI

TUS sonuçları hakkında açıklama yapan ÖSYM yaptığı duyuru ile TUS sonuçlarını açıkladı. İşte o açıklama:

DUYURU

(03 Nisan 2020)

2020-TUS 1. Dönem Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

25-31 Mart 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan 2020 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-TUS 1. Dönem) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 03 Nisan 2020 tarihinde saat 14.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.

Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.

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Etiketler: Gündem, Güncel
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